ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

30.01.2026

Η στεγαστική κρίση στο «μικροσκόπιο»: Ανάλυση της νέας δέσμης κυβερνητικών μέτρων

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος στέγασης απειλεί πλέον τη σταθερότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, ετοιμάζει μια νέα δέσμη παρεμβάσεων

Το βάρος μετατοπίζεται από την απλή επιδότηση της ζήτησης στην άμεση αύξηση της προσφοράς ακινήτων και στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

1. Το «Σπίτι Μου ΙΙ»: Η μεγάλη επέκταση

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη εξασφαλίσει επιπλέον πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη δεύτερη φάση του προγράμματος. Η καινοτομία εδώ αναμένεται να είναι η διεύρυνση των ηλικιακών ορίων (έως 50 ετών) και η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι δικαιούχοι από τη μεσαία τάξη που μέχρι τώρα αποκλείονταν.

2. Φορολογικά «bonus» για τα κλειστά ακίνητα

Το μεγάλο στοίχημα είναι τα περίπου 700.000 κλειστά ακίνητα πανελλαδικά. Το Υπουργείο αναμένεται να ανακοινώσει:

  • Μηδενικό φόρο εισοδήματος για 3 έτη σε ιδιοκτήτες που θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους και θα τα διαθέσουν σε μακροχρόνια μίσθωση.
  • Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε όσους προχωρήσουν σε πλήρη ανακαίνιση και ενοικίαση ακινήτων που ήταν κενά για τουλάχιστον 15 μήνες.

3. Νέοι περιορισμοί στο Airbnb

Με στόχο την επιστροφή ακινήτων στις γειτονιές, εξετάζονται μέτρα που θα δίνουν στους Δήμους το δικαίωμα να θέτουν πλαφόν στον αριθμό των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά περιοχή. Επίσης, αναμένεται η επιβολή αυστηρότερων προδιαγραφών ασφαλείας και λειτουργίας (πιστοποιητικά πυρασφάλειας κ.λπ.), τα οποία θα αυξήσουν το κόστος για τους “ερασιτέχνες” ιδιοκτήτες, ωθώντας τους πίσω στις παραδοσιακές μισθώσεις.

4. Κοινωνική αντιπαροχή (Social Housing)

Για πρώτη φορά, το Υπουργείο σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ προωθεί την αξιοποίηση δημόσιων οικοπέδων. Ιδιώτες κατασκευαστές θα χτίζουν σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών, με την υποχρέωση να διαθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό των διαμερισμάτων σε χαμηλά, ελεγχόμενα ενοίκια για κοινωνικές ομάδες και νέους εργαζόμενους.

5. Αυστηροποίηση της Golden Visa

Παρά τις πρόσφατες αλλαγές, αναμένεται περαιτέρω αύξηση των ορίων επένδυσης (πάνω από 500.000€ σε ορισμένες περιοχές) ή ακόμα και πλήρης απαγόρευση της χρήσης των ακινήτων της Golden Visa για βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να μην ανταγωνίζονται τα ακίνητα των μόνιμων κατοίκων.

Το Υπουργείο ευελπιστεί ότι αυτό το «μίγμα» μέτρων θα δημιουργήσει μια διορθωτική τάση στην αγορά μέσα στο δεύτερο μισό του 2026.

