Μικρές επιχειρήσεις: Πώς εφαρμόζεται η απαλλαγή ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός ΕΕ

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, το οποίο επιτρέπει την πραγματοποίηση πωλήσεων αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, μέσω μίας ενιαίας διαδικασίας και με μειωμένα διοικητικά βάρη.

Η ένταξη στο καθεστώς πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, με βασική προϋπόθεση ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης εντός της ΕΕ να μην υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, τόσο για το τρέχον όσο και για το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, για την εφαρμογή του εγχώριου καθεστώτος απαλλαγής, το όριο κύκλου εργασιών στην Ελλάδα παραμένει στις 10.000 ευρώ.

Οι όροι και οι διαδικασίες του νέου καθεστώτος καθορίζονται σε αποφάσεις που υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Με το νέο πλαίσιο καταργείται η υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές, καθώς και η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες κάθε χώρας.

Στο ειδικό καθεστώς μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το ενωσιακό όριο των 100.000 ευρώ και το εθνικό όριο απαλλαγής του κράτους μέλους στο οποίο ζητούν την εφαρμογή της απαλλαγής. Ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να θέτουν πρόσθετη προϋπόθεση τη μη υπέρβαση του εθνικού ορίου κύκλου εργασιών και κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

Μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν προηγούμενη κοινοποίηση προς την ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του διασυνοριακού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την εφαρμογή του καθεστώτος σε επιπλέον κράτη μέλη, να αιτηθούν τη διακοπή του σε ορισμένα ή σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να επικαιροποιούν τα στοιχεία της αρχικής κοινοποίησης.

Μετά την ένταξη στο καθεστώς, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές για τη συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ενωσιακού ορίου των 100.000 ευρώ, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ειδική τελική αναφορά υπέρβασης εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη συναλλαγή που προκάλεσε την υπέρβαση. Οι πληροφορίες που δηλώνονται αποθηκεύονται στο σύστημα και είναι άμεσα διαθέσιμες στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η απαλλαγή.

Η εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΦΠΑ ξεκινά μόνο μετά τη χορήγηση ειδικού ΑΦΜ/ΦΠΑ με το επίθημα «-ΕΧ» ή μετά τη σχετική γνωστοποίηση της ΑΑΔΕ ότι η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει το καθεστώς σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ο ίδιος μηχανισμός χρησιμοποιείται και για την ένταξη στο εγχώριο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Στα τιμολόγια που εκδίδονται στο πλαίσιο του διασυνοριακού καθεστώτος, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με το επίθημα «-ΕΧ». Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η παρακολούθηση της τήρησης των ορίων απαλλαγής και η ορθή εφαρμογή του καθεστώτος σε ενωσιακό επίπεδο.

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διασυνοριακής δραστηριότητας των μικρών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τις διοικητικές υποχρεώσεις και το κόστος συμμόρφωσης, χωρίς να καταργούνται οι μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης της φορολογικής βάσης.

