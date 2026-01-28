ΑΑΔΕ: Στήνει ψηφιακό δίχτυ παντού με τεχνητή νοημοσύνη ενόψει 2026, για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Σε πλήρη ανάπτυξη περνά από το 2026 το σχέδιο ψηφιακής επιτήρησης της οικονομικής δραστηριότητας, με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να επιστρατεύουν νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και προγνωστικά μοντέλα κινδύνου, με αιχμή τις ταμειακές μηχανές, τα επαγγελματικά οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια.

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, θα μπορούσε να στηρίξει νέες φοροελαφρύνσεις.

Σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, τα μέχρι σήμερα μέτρα αποδίδουν σημαντικά δημοσιονομικά αποτελέσματα. Το κενό ΦΠΑ έχει περιοριστεί αισθητά σε σχέση με το 2017, ενώ η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS αποδίδει σημαντικά πρόσθετα έσοδα. Ωστόσο, το βάρος πλέον μετατοπίζεται από την απλή καταγραφή συναλλαγών στη συνεχή παρακολούθηση και στην πρόβλεψη κινδύνων, με τη φορολογική διοίκηση να αποκτά σε πραγματικό χρόνο εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας.

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος e-send με νέο μηχανισμό διαβίβασης δεδομένων, ο οποίος θα επιτρέπει σχεδόν άμεση παρακολούθηση των συναλλαγών από τις ταμειακές μηχανές και απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA. Η στόχευση των ελέγχων φιλοδοξεί να γίνει πιο γρήγορη και πιο στοχευμένη, περιορίζοντας περιθώρια απόκρυψης τζίρου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο της διακίνησης αγαθών. Από το 2026 δρομολογείται σύστημα παρακολούθησης της κίνησης κοντέινερ και επαγγελματικών οχημάτων που εισέρχονται και κυκλοφορούν στη χώρα, με στόχο την ενίσχυση του τελωνειακού έργου και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Η παρέμβαση αυτή αφορά έναν από τους πιο δύσκολους τομείς ελέγχου, όπου οι απώλειες εσόδων παραμένουν υψηλές.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πλήρης εφαρμογή της β’ φάσης της ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων αποστολής, η οποία από τον Μάιο του 2026 καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Μαζί με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, αρχικά για τις μεγάλες εταιρείες, διαμορφώνεται ένα καθεστώς αυξημένης διαφάνειας στις εμπορικές συναλλαγές, με σαφές χρονοδιάγραμμα προσαρμογής.

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να εξισορροπήσει την εντατικοποίηση των ελέγχων με αναβάθμιση των υπηρεσιών προς φορολογούμενους και επιχειρήσεις. Προβλέπεται η ενίσχυση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, η δημιουργία ψηφιακού βοηθού και η λειτουργία ειδικής διαδικτυακής πύλης για την πρόσβαση στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

Στο θεσμικό πεδίο, προωθούνται παρεμβάσεις όπως η καθιέρωση διαδικασίας προληπτικών φορολογικών αποφάσεων και η εισαγωγή ενιαίου πλαισίου φορολόγησης εταιρικών ομίλων. Πρόκειται για αλλαγές που στοχεύουν στη μείωση της φορολογικής αβεβαιότητας, χωρίς να αναιρούν το γεγονός ότι από το 2026 το φορολογικό περιβάλλον γίνεται σαφώς πιο «διαφανές» – και πολύ πιο παρακολουθούμενο.

Διαβάστε επίσης:

ΔΥΠΑ: Στον Βόλο στις 7/2 η 51η «Ημέρα Καριέρας» – Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Συμφωνία ΕΕ-Ινδίας: Πόσο πέφτουν οι δασμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα – Πού κερδίζει η Ελλάδα

ΟΠΕΚΑ: Ώρα πληρωμών για τα επιδόματα Ιανουαρίου – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι