30.01.2026 11:19

Το φθηνότερο SUV της Audi στην Ελλάδα – Οι τιμές

30.01.2026 11:19
Η Audi είναι από τις μάρκες που στην Ελλάδα έχουν συνδεθεί διαχρονικά με ποιότητα, κύρος και μια ξεκάθαρη premium ταυτότητα

Όταν όμως η κουβέντα πηγαίνει στα SUV και στις τιμές τους, τα πράγματα συνήθως δυσκολεύουν. Η γκάμα ανεβαίνει, οι απαιτήσεις αυξάνονται και τα ποσά ξεφεύγουν. Κάπου εκεί μπαίνει στη συζήτηση το πιο προσιτό SUV που μπορεί να αγοράσει σήμερα κανείς με σήμα Audi. Το Audi Q2 είναι αυτή τη στιγμή το φθηνότερο SUV της Audi στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης 26.980 ευρώ, και λειτουργεί ως η βασική είσοδος στον κόσμο της μάρκας για όποιον θέλει SUV, premium εικόνα και καθημερινή χρηστικότητα χωρίς να ξεφεύγει οικονομικά.

Παρά το γεγονός ότι είναι το μικρότερο SUV της γκάμας, το Q2 δεν δείχνει ποτέ σαν «φτωχός συγγενής». Το facelift (PI) του έδωσε πιο καθαρές γραμμές, νέα φωτιστικά σώματα και μια συνολικά πιο σύγχρονη εικόνα, χωρίς να χαθεί ο αστικός χαρακτήρας που ήταν πάντα το δυνατό του χαρτί. Οι συμπαγείς διαστάσεις το κάνουν ιδανικό για την πόλη, για στενά, παρκάρισμα και καθημερινή χρήση, ενώ η αυξημένη θέση οδήγησης προσφέρει το SUV feeling που ζητά σήμερα ο αγοραστής. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δείχνουν σωστά τοποθετημένα, χωρίς υπερβολές και χωρίς να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με το ζόρι.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

