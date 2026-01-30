search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

30.01.2026 10:50

Μεγάλες εκπτώσεις CUPRA: Τα υβριδικά που έχουν μείωση 4.000 ευρώ

30.01.2026 10:50
CUPRA-_one_million_produced_models_range-scaled

Ανταγωνιστικές τιμές και ελκυστικά προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη την γκάμα της CUPRA – Σημαντικά οφέλη σε ήπια υβριδικά και plug-in

Η CUPRA έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει συνώνυμο της σπορ πολυτέλειας σε λογικό κόστος. Από την εποχή που αποσπάστηκε από τη SEAT, η μάρκα χτίζει μια ξεχωριστή ταυτότητα που παντρεύει τη μεσογειακή ένταση με τη γερμανική ακρίβεια.

Η εταιρεία ξεκινά τη νέα χρονιά με μεγάλες εκπτώσεις και προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη γκάμα μοντέλων της: Όφελος έως και 2.000 ευρώ για τις εκδόσεις 1.5 lt των CUPRA LeonFormentor & Terramar και οφέλη μέχρι και 4.000 ευρώ για όλη την γκάμα PHEV.

LEON 1.5 150hp

Το LEON διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1.5 150HP & 1.5 150HP DSG MHEV με μειωμένη τιμή κατά €500.

ΕΚΔΟΣΗΤΙΜΗΝΕΑ ΤΙΜΗΔΙΑΦΟΡΑ
LEON  1.5 150HP31.490€30.990€-500€
LEON 1.5 150HP DSG MHEV33.990€33.490€-500€

Παράλληλα, για όλα τα μοντέλα Plugin Hybrid, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000:

ΕΚΔΟΣΗΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
204HP44.49040.490
272HP47.49043.490

FORMENTOR 1.5 150hp

Αν υπάρχει ένα μοντέλο που αποτυπώνει καλύτερα τη φιλοσοφία της γερμανικής μάρκας, αυτό είναι το Formentor. Το SUV που έγινε best seller στην Ελλάδα, αλλά και το αυτοκίνητο που καθιέρωσε την CUPRA ως ανεξάρτητη δύναμη στην premium compact κατηγορία προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά €1.000 επίσης στις εκδόσεις 1,5 lt.

ΕΚΔΟΣΗΤΙΜΗΝΕΑ ΤΙΜΗΔΙΑΦΟΡΑ
FORMENTOR  1.5 150HP35.490€34.490€1.000€
FORMENTOR 1.5 150HP DSG MHEV35.490€34.490€1.000€

CUPRA FORMENTOR PHEV

ΕΚΔΟΣΗΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
204HP45.990€41.990€
272HP48.990€44.990€

CUPRA TERRAMAR PHEV

ΕΚΔΟΣΗΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
204HP48.490€44.490€
272HP51.790€47.490€

Και τα τρία PHEV μοντέλα προσφέρουν πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για περισσότερα από 100 χλμ, ενώ παραμένουν κάτω από το όριο εκπομπών των 50gr CO2/km.

CUPRA Born

Επιπλέον, για όλες τις εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, που προσφέρονται σε νέες ανταγωνιστικές τιμές , CUPRA Born και Tavascan, ισχύουν προωθητικά οφέλη ύψους €4.000 και €3.000 αντίστοιχα:

ΕΚΔΟΣΗΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
59KW 204HP37.990€33.990€
59KW 231HP40.990€36.990€
79KW 231HP44.99040.990€
79KW 326 VZ49.99045.990€

CUPRA Tavascan

ΕΚΔΟΣΗΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
77KW 286HP ENDURANCE45.990€42.990€
77KW 286HP ADRENALINE51.490€48.490€
77KW 340HP VZ 4WD56.99053.990€
77KW 340HP VZ 4WD ADRENALINE60.49057.490€
77KW 340HP VZ 4WD EXTREME65.49062.490€

Τέλος, για τις εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV & 1.5 MHEV ULTRA προσφέρεται όφελος €2.000 ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου στην κατηγορία του.

Tι κρατάμε:

  • Οι εκδόσεις 1.5 lt των CUPRA LeonFormentor & Terramar με όφελος έως €2.000
  • Όλη η γκάμα CUPRA PHEV με όφελος €4.000
  • CUPRA EV: Με συνολικό όφελος έως €4.000

Πηγή: autotypos.gr

