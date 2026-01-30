Μεγάλες εκπτώσεις CUPRA: Τα υβριδικά που έχουν μείωση 4.000 ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανταγωνιστικές τιμές και ελκυστικά προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη την γκάμα της CUPRA – Σημαντικά οφέλη σε ήπια υβριδικά και plug-in
Η CUPRA έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει συνώνυμο της σπορ πολυτέλειας σε λογικό κόστος. Από την εποχή που αποσπάστηκε από τη SEAT, η μάρκα χτίζει μια ξεχωριστή ταυτότητα που παντρεύει τη μεσογειακή ένταση με τη γερμανική ακρίβεια.
Η εταιρεία ξεκινά τη νέα χρονιά με μεγάλες εκπτώσεις και προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη γκάμα μοντέλων της: Όφελος έως και 2.000 ευρώ για τις εκδόσεις 1.5 lt των CUPRA Leon, Formentor & Terramar και οφέλη μέχρι και 4.000 ευρώ για όλη την γκάμα PHEV.
Το LEON διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1.5 150HP & 1.5 150HP DSG MHEV με μειωμένη τιμή κατά €500.
|ΕΚΔΟΣΗ
|ΤΙΜΗ
|ΝΕΑ ΤΙΜΗ
|ΔΙΑΦΟΡΑ
|LEON 1.5 150HP
|31.490€
|30.990€
|-500€
|LEON 1.5 150HP DSG MHEV
|33.990€
|33.490€
|-500€
Παράλληλα, για όλα τα μοντέλα Plug–in Hybrid, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000:
|ΕΚΔΟΣΗ
|ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
|204HP
|44.490€
|40.490€
|272HP
|47.490€
|43.490€
Αν υπάρχει ένα μοντέλο που αποτυπώνει καλύτερα τη φιλοσοφία της γερμανικής μάρκας, αυτό είναι το Formentor. Το SUV που έγινε best seller στην Ελλάδα, αλλά και το αυτοκίνητο που καθιέρωσε την CUPRA ως ανεξάρτητη δύναμη στην premium compact κατηγορία προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά €1.000 επίσης στις εκδόσεις 1,5 lt.
|ΕΚΔΟΣΗ
|ΤΙΜΗ
|ΝΕΑ ΤΙΜΗ
|ΔΙΑΦΟΡΑ
|FORMENTOR 1.5 150HP
|35.490€
|34.490€
|–1.000€
|FORMENTOR 1.5 150HP DSG MHEV
|35.490€
|34.490€
|–1.000€
|ΕΚΔΟΣΗ
|ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
|204HP
|45.990€
|41.990€
|272HP
|48.990€
|44.990€
|ΕΚΔΟΣΗ
|ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
|204HP
|48.490€
|44.490€
|272HP
|51.790€
|47.490€
Και τα τρία PHEV μοντέλα προσφέρουν πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για περισσότερα από 100 χλμ, ενώ παραμένουν κάτω από το όριο εκπομπών των 50gr CO2/km.
Επιπλέον, για όλες τις εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, που προσφέρονται σε νέες ανταγωνιστικές τιμές , CUPRA Born και Tavascan, ισχύουν προωθητικά οφέλη ύψους €4.000 και €3.000 αντίστοιχα:
|ΕΚΔΟΣΗ
|ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
|59KW 204HP
|37.990€
|33.990€
|59KW 231HP
|40.990€
|36.990€
|79KW 231HP
|44.990€
|40.990€
|79KW 326 VZ
|49.990€
|45.990€
|ΕΚΔΟΣΗ
|ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
|77KW 286HP ENDURANCE
|45.990€
|42.990€
|77KW 286HP ADRENALINE
|51.490€
|48.490€
|77KW 340HP VZ 4WD
|56.990€
|53.990€
|77KW 340HP VZ 4WD ADRENALINE
|60.490€
|57.490€
|77KW 340HP VZ 4WD EXTREME
|65.490€
|62.490€
Τέλος, για τις εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV & 1.5 MHEV ULTRA προσφέρεται όφελος €2.000 ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου στην κατηγορία του.
Πηγή: autotypos.gr
