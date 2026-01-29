search
29.01.2026

Το Toyota Corolla που είναι φθηνότερο από Yaris – Οι τιμές (photos)

Σε μια αγορά όπου τα μικρά αυτοκίνητα έχουν πάψει προ πολλού να είναι αυτονόητα «φθηνά», το Toyota Corolla καταφέρνει να ανατρέπει τη λογική

Παρότι πρόκειται για μοντέλο μια κατηγορία επάνω από το Yaris, στην ελληνική αγορά κοστίζει λιγότερο στην εισαγωγική του έκδοση, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τιμολογιακά παράδοξα των τελευταίων ετών. Για χρόνια είχαμε συνδέσει στο μυαλό μας το μικρό μέγεθος με χαμηλή τιμή. Όμως η σύγχρονη πραγματικότητα της αυτοκίνησης, με αυστηρότερους κανονισμούς ρύπων, αυξημένη τεχνολογία και υβριδικά συστήματα, έχει αλλάξει πλήρως τους κανόνες του παιχνιδιού. Και η Toyota, ίσως άθελά της, το αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Ας το πούμε καθαρά. Το Toyota Corolla Sedan ξεκινά στην Ελλάδα από 21.570 ευρώ, ενώ το Toyota Yaris έχει τιμή εκκίνησης 21.620 ευρώ. Μιλάμε για διαφορά μόλις 50 ευρώ, αλλά με τεράστια σημασία σε επίπεδο κατηγορίας και φιλοσοφίας. Το Corolla τοποθετείται στο C-segment, την καρδιά των οικογενειακών αυτοκινήτων, ενώ το Yaris ανήκει στο B-segment, την κατηγορία των supermini. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερο αμάξωμα, περισσότερους χώρους, πιο άνετες μετακινήσεις και σαφώς πιο ώριμο χαρακτήρα για το Corolla.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

