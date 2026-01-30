Βιβλίο: «Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη – Αστυνομικό Μάνατζμεντ» από την Άννα Λιγωμένου

Στη δεύτερη έκδοσή του είναι το βιβλίο «Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη – Αστυνομικό Μάνατζμεντ» της Άννας Λιγωμένου, αντιπροέδρου του Ελεγκτικού συνεδρίου. Πρόκειται για ένα βιβλίο (εκδόσεις Παπαζήση), που έχει γραφεί για συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς λόγους, – για τις ανάγκες των δοκίμων αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας – και απευθύνεται σε ανθρώπους που πρόκειται να ασκήσουν διοίκηση αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, συνδυάζει την θεωρητική αρτιότητα με την άμεση χρηστικότητα και την εύκολη κατανόηση.

Όπως εξηγεί ο εκδοτικός οίκος «στο σύγχρονο περιβάλλον της διοικητικής πραγματικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από φαινόμενα γραφειοκρατίας και απρόσκοπτης κατανάλωσης παραγωγικών πόρων, το Μάνατζμεντ αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τον συντονισμό, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση όλων των παραγωγικών πόρων, αποσκοπώντας στην επίτευξη των στόχων του εκάστοτε Οργανισμού στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ειδικότερα, η εφαρμογή του Αστυνομικού Μάνατζμεντ έχει την έννοια της υιοθέτησης των βασικών λειτουργιών, αρχών και μοντέλων του Μάνατζμεντ στο χώρο της Αστυνόμευσης, ώστε η αστυνομική διακυβέρνηση να εκσυγχρονίζεται και να εκπληρώνει αποτελεσματικά την αποστολή της. Η κατάλληλη οργανωτική διάρθρωση, ο στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός και η ορθολογική στελέχωση, υπό το πρίσμα του Αστυνομικού Μάνατζμεντ, συμβάλλουν στην παραγωγικότερη και ταχύτερη εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κεντρικό θεματικό αντικείμενο του συγγράμματος αποτελεί κυρίως η ανάλυση και η ανάπτυξη βασικών εννοιών της Διοικητικής Επιστήμης, του Οργανισμού και του Μάνατζμεντ. Η δεύτερη, βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση του βιβλίου αυτού συμβάλλει στο φιλόδοξο έργο όσων λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις και επιδιώκουν τη βελτίωση των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται, αναπτύσσοντας ηγετικές ικανότητες.

Επίσης η συγγραφέας αναλύει διεξοδικά τη σημασία του Μάνατζμεντ ως θεσμού για την οικονομική ανάπτυξη και του Μάνατζερ ως κινητήριας δύναμης για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού, στον οποίον ανήκει. Λόγω της σπουδαιότητας που διαδραματίζει η Ελληνική Αστυνομία στην κοινωνία, η συγγραφέας επιχειρεί να αναδείξει πώς οι βασικές αρχές και λειτουργίες του Μάνατζμεντ βρίσκουν εφαρμογή στους αστυνομικούς οργανισμούς, οι οποίοι αποτελούν μέρος της δημόσιας διοίκησης».

Το σύγγραμμα καλύπτει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη-Αστυνομικό Μάνατζμεντ», που διδάσκεται πλέον των δέκα ετών από τη συγγραφέα στην Αστυνομική Ακαδημία.

Η συγγραφέας

Η Άννα Λιγωμένου είναι Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Καθηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔι) και στην Αστυνομική Ακαδημία. Είναι Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και στην διδακτική των Οικονομικών, διπλωματούχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Δικαστικό). Κατέχει τρεις Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης λογιστικών μαθημάτων στο ΙΝ.ΕΠ. Λόγω της αριστείας της, της έχουν απονεμηθεί υποτροφίες από το ΙΚΥ και από το Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών και Ερευνών (ΙΔΜΕ). Υπήρξε δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και στη συνέχεια εισήχθη στο Δικαστικό Σώμα το 1989. Έχει υπηρετήσει σε όλους τους δικαστικούς σχηματισμούς και σε Υπηρεσιακά και Δικαστικά Συμβούλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχει διενεργήσει από κοινού με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ελέγχους για την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έχει διατελέσει Επίκουρος Δικαστής του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (2000 έως 2004) και παράλληλα με τα δικαστικά της καθήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπήρξε ανώτατος δικαστής στο Μισθοδικείο και στο Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας και μέλος σε νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Επιτροπές ΣΟΤΑ. Έχει ασκήσει επίσης καθήκοντα Δημοσιονομικού Εισαγγελέα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και από το 2014 είναι Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρόεδρος των Τμημάτων I, VII, VI, Δεύτερου και Έβδομου) και ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β΄ και Γ΄ Ελάσσονα Ολομ. ΕλΣυν). Έχει πολυετή και πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, γιατί εκτός των ανωτέρω έχει διδάξει Δημόσια Ελεγκτική και Ελεγκτική Μεθοδολογία στην Οικονομική Αστυνομία και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΚΠΑ, του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ υπήρξε εποπτεύουσα Καθηγήτρια σε πάνω από 150 διπλωματικές εργασίες. Είναι επίσης ακαδημαϊκά υπεύθυνη σε τέσσερα προγράμματα του e-learning του ΕΚΠΑ. Αναφορικά με το συγγραφικό της έργο επισημαίνεται ότι έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 μελέτες επίκαιρες με τις εκάστοτε δημοσιονομικές και νομικές προκλήσεις σε πρωτότυπα νομικά και οικονομικά πεδία. Συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή πολλών νομικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά συνέδρια είτε ως ομιλήτρια είτε ως Προεδρεύουσα και έχει επιμεληθεί και έχει συγγράψει αξιόλογα βιβλία, όπως «Έννοιες και Θεσμοί Λογιστικής και Ελεγκτικής του Δημόσιου Τομέα», «Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη και στις λειτουργίες του Μάνατζμεντ» για επιτυχημένο Στυλ Ηγεσίας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο Δημοσιονομικό Περιβάλλον, Σύγχρονα και Κρίσιμα Θέματα της Συνταγματικής Νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Η προστασία της Εμπορικής Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου κ.ά.

