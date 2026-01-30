«Ζωή Χωρίς Κυριακή» του Γιάννη Πανουτσόπουλου: Πρεμιέρα Τρίτη 3/2 στις 21:00 στο Καφεθέατρο

Η «Ζωή Χωρίς Κυριακή» του Γιάννη Πανουτσόπουλου πρόκειται να ανέβει από την ομάδα Συν Πλην, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Κάτσενου και της Μαριάννας Μωυσίδου, στην μουσικοθεατρική σκηνή Καφεθέατρο κάθε Τρίτη και Σάββατο τον Φεβρουάριο 2026. Το έργο «Ζωή Χωρίς Κυριακή» είναι ένα σύγχρονο θεατρικό έργο το οποίο γράφτηκε, υπό την δραματουργική επιμέλεια του Βασίλη Κατσικονούρη, στα πλαίσια του The Outreach Project 3 (2023), όπου και διακρίθηκε.

Λίγα λόγια για την ομάδα Συν Πλην

Η ομάδα Συν Πλην αποτελείται από πέντε νέους καλλιτέχνες: Ανδρέας Κάτσενος, Άγγελος Κούκος, Θησέας Μαρκόπουλος, Μαριάννα Μωυσίδου, Αλεξάνδρα Ποπωτονάσιου. Η ομάδα μας δημιουργήθηκε με ανεξάρτητους και αυτοδιαχειριζόμενους όρους διεκδικώντας έτσι την πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία έκφρασής μας. Πυρήνας της δουλειάς μας υπήρξε η ανάγκη μας να αναμετρηθούμε με τα σύγχρονα, διαχρονικά και τόσο επίκαιρα θέματα του θεατρικού έργου «Ζωή Χωρίς Κυριακή» του Γ. Πανουτσόπουλου.

Λίγα λόγια για την παράσταση «Ζωή Χωρίς Κυριακή»

Μουσική, ιδρώτας, εκστατικός χορός. Φώτα που τρεμοπαίζουν. Σώματα που μπλέκονται. Αμήχανες προθέσεις κρυμμένες σε παιχνιδιάρικα βλέμματα. Τέσσερις νέοι, η Κυριακή, ο Ντον, η Βασιλική και ο Ηλίας διασκεδάζουν σε ένα αφτεράδικο, το Βάκχο, έως τελικής πτώσης. Στο ρυθμό του χορού μπλέκονται τα θέλω τους και εξερευνούν τα πραγματικά όρια τους. Μια ξέφρενη νύχτα, μέσα στην θολούρα του Βάκχο, οι σχέσεις δοκιμάζονται και όταν ξημερώνει όλοι αναρωτιούνται: τελικά τι μένει;

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ηχητικό και κοινωνικό τοπίο, η παράσταση «Ζωή Χωρίς Κυριακή» χρησιμοποιεί τραγούδια σύγχρονων καλλιτεχνών από διαφορετικά μουσικά μονοπάτια τα οποία συνομιλούν με τις ψυχικές διακυμάνσεις των ηρώων του έργου, αλλά και όλων μας. Η ομάδα Συν Πλην επιχειρεί να μιλήσει στο νεανικό κοινό, κι όχι μόνο, για την ανακάλυψη του εαυτού σε έναν κόσμο που ζητά συνεχώς προσαρμογή και συμμόρφωση. Με κινητήρια δύναμη τον έρωτα και τις υπαρξιακές αγωνίες των νέων ανθρώπων η παράσταση «Ζωή Χωρίς Κυριακή» εστιάζει στην έννοια της ενηλικίωσης, όχι ως χρονικό πέρασμα, αλλά ως συναισθηματική μετάβαση. Το έργο του Γ. Πανουτσόπουλου φέρνει στο προσκήνιο τα θέματα της διαμόρφωσης της ταυτότητας, της διερεύνησης της σεξουαλικότητας, της ανάγκης για επαφή και της αναζήτησης της ελευθερίας.

Σε μια προσπάθεια οι θεατές να βρεθούν σε ένα μέρος, όπου κι οι ίδιοι κάποτε – ή και ακόμα – εξερευνούν παρόμοιους προβληματισμούς, επιλέξαμε να διαμορφώσουμε την παράστασή μας σε έναν εναλλακτικό θεατρικό χώρο – στην πραγματικότητα ένα υπόγειο μπαρ – το Καφεθέατρο.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Γιάννης Πανουτσόπουλος

Δραματουργική Επιμέλεια Κειμένου: Βασίλης Κατσικονούρης

Σκηνοθεσία | Δραματουργία παράστασης: Ανδρέας Κάτσενος, Μαριάννα Μωυσίδου

Κινησιολογία: Μάρω Πέτλη

Σκηνογραφία: Νίκος Τσελίκος

Ενδυματολογία: Τζενίλντα Αλσούλα

Σχεδιασμός Φωτισμού: Κωνσταντίνα Ποντίκη

Φωτογραφίες | Video| Trailer: Έλλη Ιατρού

Γραφιστική Επιμέλεια (Logo | Αφίσα): Σοφία Σουφρίλα, Τριαντάφυλλος Δήμας

Παραγωγή: AntArts

Ερμηνεύουν: Άγγελος Κούκος, Θησέας Μαρκόπουλος, Μαριάννα Μωυσίδου, Αλεξάνδρα Ποπωτονάσιου

Στην παράσταση ακούγονται τα παρακάτω τραγούδια (με σειρά εμφάνισης), τα οποία μας παραχωρήθηκαν δωρεάν από τους καλλιτέχνες:

Στην παράσταση ακούγονται τα παρακάτω τραγούδια (με σειρά εμφάνισης), τα οποία μας παραχωρήθηκαν δωρεάν:

Gomenaki – Someone Who Isn’t Me

Κοκτέιλ – Nalyssa Green

Gamithike I Fasi – Βασίλης Ράλλης & Κωνσταντίνα Κιούλου

Party me tin Vara – Dolly Vara

OD – 0-100 seirene & Ήρωας

Πού κοιμάσαι – Βασίλης Ράλλης & Αλέξανδρος Δάικος

Απωθημένο – Έφη Ιωαννίδου

Ίσως να ‘ναι αργά – Coral Fuzz

Glitter – Βασίλης Ράλλης

Ola ta party tou kosmou – Nalyssa Green

Horepse Re – Βασίλης Ράλλης & Κωνσταντίνα Κιούλου

Erotas 11 a.m. – Βασίλης Ράλλης & Raphael Meleteas

Μοναξιά είναι – The Dionysians

Saw You In My Dream – Coral Fuzz

Σε Βλέπω Παντού – The Dionysians

Mystic Eyes – Coral Fuzz

Αφερέγγυα Φιλιά – The Dionysians

You’re so High – Coral Fuzz

Το Κορίτσι του Βούντου – The Dionysians

Run n’ Hide – Coral Fuzz

Sounio – Σταύρος Τσαντές

Taka Touka – 0-100 Seirene & Unwound818

Koritsi – Βασίλης Ράλλης Κωνσταντίνα Κιούλου

Ta Kala Paidia – Dolly Vara

Noikokires – Σταύρος Τσαντές & Στέφανος Μουρούτσος

Mou Aresoun Ta Koritsia – Lionder & Ολίνα & Cilia Katrali & Léona

Telefteo Vradi – Βασίλης Ράλλης & Πάνος Γεωργακόπουλος

PowerBot – Capétte

Μεγάλα Παιδιά – Sophie Lies

*Ευχαριστούμε πολύ όλους τους καλλιτέχνες, αλλά και τις δισκογραφικές εταιρείες:

Inner Ear Records για την δωρεάν παραχώρηση του Ola ta party tou kosmou της Nalyssa Green

Vinyl Records για την δωρεάν παραχώρηση του PowerBot του Capétte

Amour Records για την συνεργασία τους μαζί μας για το τραγούδι Gomenaki των Someone Who Isn’t Me

Teaser Trailers

https://youtube.com/shorts/rLe0UVbjBvw?feature=share

https://youtube.com/shorts/qRMEn9gyBpM?feature=share

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Καφεθέατρο

Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 2 (Αθήνα)

Πρεμιέρα: Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στις 21.00

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: κάθε Τρίτη στις 21.00 και Σάββατο στις 18.00

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 12 ευρώ

Instagram, Facebook