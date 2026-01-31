Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

Η ελληνική αγορά ακινήτων διανύει μια περίοδο έντονων αντιθέσεων, όπου η στρατηγική αναμονή των επενδυτών συναντά τη ραγδαία ανάπτυξη συγκεκριμένων γεωγραφικών πόλων. Το 2026 βρίσκει τον κλάδο των οικιστικών ακινήτων σε μια ιδιότυπη ισορροπία, επηρεασμένη από τη φορολογική σταθερότητα, αλλά και τις τοπικές υπεραξίες που ανατρέπουν τα παραδοσιακά δεδομένα της κτηματαγοράς.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της τρέχουσας συγκυρίας είναι η ανατροπή του ισοζυγίου μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο αριθμός των διαθέσιμων κατοικιών προς πώληση είναι πλέον διπλάσιος από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια σαφή κόπωση της ζήτησης, η οποία αποδίδεται κυρίως στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και στα αυξημένα επιτόκια δανεισμού.

Παρά την πληθώρα επιλογών, οι τιμές πώλησης δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη αποκλιμάκωση, καθώς οι ιδιοκτήτες διατηρούν υψηλές προσδοκίες, βασιζόμενοι στην ανθεκτικότητα του κλάδου τα προηγούμενα έτη.

Στον αντίποδα της γενικής εικόνας, η περιοχή του Ελληνικού και οι όμοροι δήμοι, όπως η Γλυφάδα, ο Άλιμος και η Βούλα, λειτουργούν ως μια αυτόνομη οικονομική ζώνη. Η εξέλιξη του εμβληματικού έργου της ανάπλασης έχει προκαλέσει εκτόξευση των τιμών, με τις αξίες των ακινήτων να καταγράφουν πρωτοφανή διψήφια ποσοστά ανόδου.

Το «φαινόμενο του Ελληνικού» συμπαρασύρει ακόμη και παλαιότερα ακίνητα της περιοχής, τα οποία τιμολογούνται πλέον ως προνομιακά επενδυτικά προϊόντα, απευθυνόμενα κυρίως σε ξένα κεφάλαια και αγοραστές υψηλών εισοδημάτων, δημιουργώντας μια τοπική φούσκα τιμών που απέχει από την εγχώρια πραγματικότητα.

Φορολογικό «πάγωμα» και σταθερότητα

Η πολιτεία, επιδιώκοντας να τονώσει την κινητικότητα στην αγορά και να προλάβει μια ενδεχόμενη στασιμότητα, διατηρεί για φέτος ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα η αναστολή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα παραμένει σε ισχύ, ελαφρύνοντας σημαντικά το κόστος για τους πρώτους αγοραστές και ενισχύοντας την οικοδομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ο φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων παραμένει «παγωμένος», προσφέροντας ασφάλεια στους ιδιοκτήτες και ενθαρρύνοντας τη διάθεση ακινήτων στην αγορά χωρίς πρόσθετα δημοσιονομικά βάρη. Τέλος, η διατήρηση των αντικειμενικών αξιών στα ίδια επίπεδα αποτρέπει μια νέα αύξηση στους φόρους μεταβίβασης και στον ΕΝΦΙΑ, προσφέροντας μια απαραίτητη ανάσα προβλεψιμότητας σε επαγγελματίες και ιδιώτες.

Και κάπως έτσι, η αγορά ακινήτων κινείται με δύο ταχύτητες. Ενώ η πλεονάζουσα προσφορά σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση, η τοπική έκρηξη στο Ελληνικό και το σταθερό φορολογικό περιβάλλον λειτουργούν ως ισχυρά αναχώματα. Η πορεία του έτους θα εξαρτηθεί από το αν οι πωλητές θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της περιορισμένης ζήτησης ή αν η φορολογική ασυλία θα συντηρήσει τις υψηλές τιμές.

