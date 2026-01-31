search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 09:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2423
29/01/2026
31.01.2026 08:40

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2423
29/01/2026
31.01.2026 08:40
akinita_0809_1920-1080_new

Η ελληνική αγορά ακινήτων διανύει μια περίοδο έντονων αντιθέσεων, όπου η στρατηγική αναμονή των επενδυτών συναντά τη ραγδαία ανάπτυξη συγκεκριμένων γεωγραφικών πόλων. Το 2026 βρίσκει τον κλάδο των οικιστικών ακινήτων σε μια ιδιότυπη ισορροπία, επηρεασμένη από τη φορολογική σταθερότητα, αλλά και τις τοπικές υπεραξίες που ανατρέπουν τα παραδοσιακά δεδομένα της κτηματαγοράς.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της τρέχουσας συγκυρίας είναι η ανατροπή του ισοζυγίου μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο αριθμός των διαθέσιμων κατοικιών προς πώληση είναι πλέον διπλάσιος από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια σαφή κόπωση της ζήτησης, η οποία αποδίδεται κυρίως στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και στα αυξημένα επιτόκια δανεισμού.

Παρά την πληθώρα επιλογών, οι τιμές πώλησης δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη αποκλιμάκωση, καθώς οι ιδιοκτήτες διατηρούν υψηλές προσδοκίες, βασιζόμενοι στην ανθεκτικότητα του κλάδου τα προηγούμενα έτη.

Στον αντίποδα της γενικής εικόνας, η περιοχή του Ελληνικού και οι όμοροι δήμοι, όπως η Γλυφάδα, ο Άλιμος και η Βούλα, λειτουργούν ως μια αυτόνομη οικονομική ζώνη. Η εξέλιξη του εμβληματικού έργου της ανάπλασης έχει προκαλέσει εκτόξευση των τιμών, με τις αξίες των ακινήτων να καταγράφουν πρωτοφανή διψήφια ποσοστά ανόδου.

Το «φαινόμενο του Ελληνικού» συμπαρασύρει ακόμη και παλαιότερα ακίνητα της περιοχής, τα οποία τιμολογούνται πλέον ως προνομιακά επενδυτικά προϊόντα, απευθυνόμενα κυρίως σε ξένα κεφάλαια και αγοραστές υψηλών εισοδημάτων, δημιουργώντας μια τοπική φούσκα τιμών που απέχει από την εγχώρια πραγματικότητα.

Φορολογικό «πάγωμα» και σταθερότητα

Η πολιτεία, επιδιώκοντας να τονώσει την κινητικότητα στην αγορά και να προλάβει μια ενδεχόμενη στασιμότητα, διατηρεί για φέτος ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα η αναστολή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα παραμένει σε ισχύ, ελαφρύνοντας σημαντικά το κόστος για τους πρώτους αγοραστές και ενισχύοντας την οικοδομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ο φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων παραμένει «παγωμένος», προσφέροντας ασφάλεια στους ιδιοκτήτες και ενθαρρύνοντας τη διάθεση ακινήτων στην αγορά χωρίς πρόσθετα δημοσιονομικά βάρη. Τέλος, η διατήρηση των αντικειμενικών αξιών στα ίδια επίπεδα αποτρέπει μια νέα αύξηση στους φόρους μεταβίβασης και στον ΕΝΦΙΑ, προσφέροντας μια απαραίτητη ανάσα προβλεψιμότητας σε επαγγελματίες και ιδιώτες.

Και κάπως έτσι, η αγορά ακινήτων κινείται με δύο ταχύτητες. Ενώ η πλεονάζουσα προσφορά σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση, η τοπική έκρηξη στο Ελληνικό και το σταθερό φορολογικό περιβάλλον λειτουργούν ως ισχυρά αναχώματα. Η πορεία του έτους θα εξαρτηθεί από το αν οι πωλητές θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της περιορισμένης ζήτησης ή αν η φορολογική ασυλία θα συντηρήσει τις υψηλές τιμές.

Διαβάστε επίσης:

Γεωπολιτική απομόνωση των Κούρδων της Συρίας

Ο χώρος της οικολογικής ευαισθησίας

Αδύναμα διλήμματα: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τη δύσκολη επόμενη μέρα των εκλογών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
congress
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε μερικό «shutdown» από τα μεσάνυχτα λόγω ICE – Η κρίσιμη ψηφοφορία στο Κογκρέσο

pierrakakis_economist
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η ανάκαμψη της Ελλάδος δεν ήταν απλά ένα rebound, ήταν ένα reset

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Καλά νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ – Κίνησε τα άκρα του

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

doukas_epstain
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 09:07
congress
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε μερικό «shutdown» από τα μεσάνυχτα λόγω ICE – Η κρίσιμη ψηφοφορία στο Κογκρέσο

pierrakakis_economist
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η ανάκαμψη της Ελλάδος δεν ήταν απλά ένα rebound, ήταν ένα reset

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Καλά νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ – Κίνησε τα άκρα του

1 / 3