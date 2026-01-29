Αδύναμα διλήμματα: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τη δύσκολη επόμενη μέρα των εκλογών

Αντιμέτωπη με ένα πολυσύνθετο σκηνικό βρίσκεται η κυβέρνηση, αφού τα όσα συμβαίνουν μεταξύ της Ευρώπης και του Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν ότι και η χώρα μας μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μεγάλος προβληματισμός ακόμα και για το εάν το δίλημμα που εμφανίζεται να προκρίνει η κυβέρνηση προκειμένου να προσεγγίσει και πάλι το εκλογικό κοινό – Μητσοτάκης ή χάος – είναι το ενδεδειγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Όσοι μάλιστα θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτό το αφήγημα στηρίζονται στο γεγονός ότι, εάν το επόμενο χρονικό διάστημα η χώρα βρεθεί αντιμέτωπη – όπως και όλη η Ευρώπη – με τον τυφώνα Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να αποφασίσει μόνος του το πώς θα διαχειριστεί την όλη υπόθεση, καθώς με τις κινήσεις του θα έχει θέσει υπό αμφισβήτηση όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός εμφανίζεται προβληματισμένος για τη στάση που πρέπει να κρατήσει απέναντι στην απειλή Τραμπ, αν και για την ώρα συντάσσεται με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στην τελευταία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, του εξέφρασε την αγωνία του για τα όσα συμβαίνουν. Η φράση του «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών» μόνο τυχαία δεν ήταν.

Οι συναντήσεις του Προέδρου

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να συναντηθεί με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, αναζητώντας στην πραγματικότητα μία δήλωση συναίνεσης την οποία θα αξιοποιήσει εφόσον η χώρα βρεθεί μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις.

Φυσικά η κίνησή του αυτή σχετίζεται και με το γεγονός ότι, με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι επόμενες εκλογές δεν αναμένεται να είναι μία απλή διαδικασία. Μάλλον το αντίθετο από τη στιγμή που η Ν.Δ. είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στην αυτοδυναμία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται αρνητικά στο ενδεχόμενο να τη στηρίξουν.

Ο Τασούλας έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ το επόμενο διάστημα θα συναντηθεί με τον Λουκά Παπαδήμο, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα αναμένεται να έχει επαφές με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Τάσο Γιαννίτση και τη Μαρία Δαμανάκη. Το τι θα φέρουν αυτές οι συναντήσεις προφανώς θα το δείξει το μέλλον, για την ώρα πάντως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετρά αντιδράσεις για την επόμενη μέρα των εκλογών.

Επιστολική ψήφος

Παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να ανοίξει την εκλογική βάση με το νομοσχέδιο που καταθέτει σύντομα, ώστε οι απόδημοι να μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο. Στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι η σχετική πρωτοβουλία θα φέρει και τα ανάλογα οφέλη, αφού οι ομογενείς θα εκτιμήσουν την πρωτοβουλία της.

Στο επιχείρημα κάποιων ότι στις ευρωεκλογές, όπου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σχετικό μέτρο, δεν παρατηρήθηκε τσουνάμι συμμετοχής απαντούν μάλιστα ότι τώρα μιλάμε για εθνικές εκλογές και τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Επισημαίνουν δε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή θα δημιουργηθεί μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων για το ποιος θα εκλεγεί. Αν δηλαδή θα υπάρχει εκπροσώπηση από τις ΗΠΑ ή την Αυστραλία. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα αρμόδιες κυβερνητικές πηγές διευκρίνιζαν πτυχές του νομοθετήματος, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί σήμερα με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων.

Όπως έλεγαν, δεν πρόκειται για τη δημιουργία νέας εκλογικής Περιφέρειας Αποδήμων. Οι πληροφορίες λένε ότι η νέα τριεδρική Περιφέρεια Αποδήμων θα βασίζεται στα πρότυπα που έχουν όλες οι άλλες περιφέρειες. Δηλαδή κάθε κόμμα θα διαμορφώσει το δικό του ψηφοδέλτιο, το οποίο θα αποτελείται από πέντε υποψήφιους βουλευτές, που θα είναι Έλληνες του εξωτερικού.

Στο αρμόδιο υπουργείο θεωρούν ότι η αντιπροσωπευτικότητα θα πρέπει να οριστεί ως εξής: ένας υποψήφιος από τις ΗΠΑ, ένας υποψήφιος από την Αυστραλία και τρεις υποψήφιοι από την Ευρώπη. Ο κάθε απόδημος ψηφοφόρος που θέλει να πάρει μέρος στις εκλογές θα μπορεί να διαλέξει το κόμμα της αρεσκείας του και να σταυρώσει έναν από τους πέντε υποψηφίους του συγκεκριμένου κόμματος από την εκλογική Περιφέρεια Αποδήμων.

Όπως είναι γνωστό μέχρι σήμερα, το κάθε κόμμα πρέπει να περιλαμβάνει έναν υποψήφιο από τον απόδημο Ελληνισμό στις τρεις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας με τον συνολικό αριθμό εδρών για τους βουλευτές Επικρατείας να φθάνει τους 15. Από τη στιγμή που θα υπάρξει ειδική εκλογική Περιφέρεια ομογενών, ο αριθμός των βουλευτών Επικρατείας θα ξαναπέσει στους 12.

Θέλουν τώρα 200 ψήφους

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι μπορούν να διασφαλίσουν τις 200 ψήφους που χρειάζεται για να εφαρμοστεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αφού το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται κατ’ αρχήν θετικό, ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι βουλευτές του Στέφανου Κασσελάκη εμφανίζονται να τοποθετούνται θετικά στο σχετικό νομοθέτημα.

Οι ψήφοι της Πλεύσης Ελευθερίας και του Κινήματος Δημοκρατίας είναι απαραίτητες, καθώς Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνουν 189 ψήφους. Άρα χρειάζονται άλλες 11 ψήφοι προκειμένου να περάσει το σχετικό νομοθέτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται επιφυλακτικός, καθώς θεωρεί ότι και πάλι η Ν.Δ. επιχειρεί να περάσει και κάποια ρύθμιση που θα διευκολύνει το κυβερνών κόμμα.

