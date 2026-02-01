search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 18:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 18:01

Υπόθεση Έπσταϊν: Στα αρχεία των αμερικανικών αρχών φωτογραφίες του σκηνοθέτη του «Μelania»

01.02.2026 18:01
ratner_melania

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Melania για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είναι μεταξύ άλλων στις εικόνης που δημοσίευσε το αμερικάνικό υπουργείο Δικαιοσύνης, την Παρασκευή, για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο Μπρετ Ράτνερ εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα, δίπλα στον Τζέφρι Επστάιν και μια άλλη κοπέλα. Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, τα πρόσωπα των δύο γυναικών είναι καλυμμένα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίας, αν και παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνες του Επστάιν μαζί με τον επίσης εκλιπόντα Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, που κυκλοφόρησαν τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι εικόνες αυτές αποτελούν μέρος σειράς εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον αποθανόντα σεξουαλικό παραβάτη, ο οποίος πέθανε υπό κράτηση το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και εκμετάλλευσης.

Τα αρχεία δημοσιοποιήθηκαν παράλληλα με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Melania, το οποίο παρουσιάζει παρασκήνια της ζωής της Μελάνια Τραμπ τις ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του συζύγου της τον Ιανουάριο του 2025.

Η ταινία έχει ήδη δεχθεί αρνητική υποδοχή από κριτικούς και πολιτικούς σχολιαστές λόγω των δεσμών της με την κυβέρνηση Τραμπ και τη χρηματοδότησή της, η οποία ξεκίνησε πριν καν προβληθεί στους κινηματογράφους.

Είναι το πρώτο έργο του Ράτνερ από τότε που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση στο απόγειο του κινήματος #MeToo το 2017. Ο Ράτνερ τότε είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Πηγή: BBC

Διαβάστε επίσης:

Το Κίεβο ευχαριστεί τον Μασκ για τον αποκλεισμό ρωσικών drones μέσω Starlink

Μεντβέντεφ «αποθεώνει» Τραμπ: «Θέλει να μείνει στην ιστορία ως ειρηνοποιός και προσπαθεί πραγματικά»

Κι όμως… 3 «φεγγάρια» φάνηκαν στον ουρανό της Μόσχας – Το εντυπωσιακό φαινόμενο της παρασελήνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ataman1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

torino11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συνελήφθη άνδρας ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο

snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

treno
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 18:42
ataman1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

torino11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συνελήφθη άνδρας ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο

snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

1 / 3