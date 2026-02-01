Υπόθεση Έπσταϊν: Στα αρχεία των αμερικανικών αρχών φωτογραφίες του σκηνοθέτη του «Μelania»

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Melania για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είναι μεταξύ άλλων στις εικόνης που δημοσίευσε το αμερικάνικό υπουργείο Δικαιοσύνης, την Παρασκευή, για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο Μπρετ Ράτνερ εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα, δίπλα στον Τζέφρι Επστάιν και μια άλλη κοπέλα. Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, τα πρόσωπα των δύο γυναικών είναι καλυμμένα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίας, αν και παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνες του Επστάιν μαζί με τον επίσης εκλιπόντα Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, που κυκλοφόρησαν τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι εικόνες αυτές αποτελούν μέρος σειράς εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον αποθανόντα σεξουαλικό παραβάτη, ο οποίος πέθανε υπό κράτηση το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και εκμετάλλευσης.

Τα αρχεία δημοσιοποιήθηκαν παράλληλα με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Melania, το οποίο παρουσιάζει παρασκήνια της ζωής της Μελάνια Τραμπ τις ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του συζύγου της τον Ιανουάριο του 2025.

Η ταινία έχει ήδη δεχθεί αρνητική υποδοχή από κριτικούς και πολιτικούς σχολιαστές λόγω των δεσμών της με την κυβέρνηση Τραμπ και τη χρηματοδότησή της, η οποία ξεκίνησε πριν καν προβληθεί στους κινηματογράφους.

Είναι το πρώτο έργο του Ράτνερ από τότε που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση στο απόγειο του κινήματος #MeToo το 2017. Ο Ράτνερ τότε είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

