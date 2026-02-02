Απεργία στην efood την Τσικνοπέμπτη – «Θέλουμε αυτά που μας αξίζουν»

Νέες κινητοποιήσεις από τους εργαζόμενους της efood, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης τα σωματεία εργαζομένων σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Βόλο, δίνοντας πανελλαδικό χαρακτήρα στον αγώνα.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας – διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, εργαζόμενους σε αποθήκες και στα efood market. Οι εργαζόμενοι ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, διαφάνεια στις αμοιβές και κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη για ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, καθώς και στην πλήρη κάλυψη εργατικών ατυχημάτων και τη δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους freelancers.

Παράλληλα, ζητούν τη δυνατότητα μετατροπής της σχέσης εργασίας όσων το επιθυμούν από ελεύθερους επαγγελματίες σε μισθωτούς.

Στο διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνεται επίσης το αίτημα για κατάργηση των εργολάβων και την πραγματοποίηση απευθείας προσλήψεων από την efood, ώστε να διασφαλιστούν σταθερές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Στο πλαίσιο της απεργίας, έχει προγραμματιστεί και μοτοπορεία την ίδια ημέρα στις 11:00 το πρωί, με αφετηρία το KFC Αμπελοκήπων (διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας) και τελικό προορισμό τα γραφεία της efood, όπου οι εργαζόμενοι θα παραδώσουν τα αιτήματά τους.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερή εργασία σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία αλλά παραμένει εργασιακά επισφαλής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Από τον καθημερινό αγώνα δρόμου, βγαίνουμε ξανά στον δρόμο του αγώνα. Οι στάσεις εργασίας στις 28–29 Νοεμβρίου ήταν ένα πρώτο βήμα κλιμάκωσης. Με την 24ωρη απεργία της 12ης Φλεβάρη (Τσικνοπέμπτη) διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν.

Παρά τα ξεκάθαρα μηνύματα που έχει λάβει, η εταιρία συνεχίζει να αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα των freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αδιαφάνεια του αλγορίθμου, οι πληρωμές μας και ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του ΟΜΕΔ και της διαιτησίας για τους μισθωτούς εργαζόμενους, με την τριμελή επιτροπή να ζητά παράταση για την έκδοση της απόφασής της έως τις 30 Ιανουαρίου. Παράλληλα, στα γραφεία, η εταιρία προχώρησε μονομερώς στην ανακοίνωση 7ήμερης εργασίας για τους/τις συναδέλφους/ισσες, εφαρμόζοντας στην πράξη τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη. Αρνούμαστε και αντιστεκόμαστε.

Στις 12/2 προχωράμε σε 24ωρη απεργία, με ξεκάθαρο στόχο: το μεσημέρι ανεβαίνουμε οργανωμένα στα γραφεία της εταιρίας, στην έδρα της, και απαιτούμε συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης. Για όλα τα θέματα που μας αφορούν. Όχι άλλες καθυστερήσεις, όχι άλλες υπεκφυγές.

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ

Θυμόμαστε τις περσινές κινητοποιήσεις του Νοεμβρίου με τεράστια συμμετοχή.

Θυμόμαστε τον Σεπτέμβρη του ’21, όταν οι ιστορικές –σε συμμετοχή και αποφασιστικότητα– κινητοποιήσεις μας οδήγησαν σε νίκες: μπλοκάραμε πάνω από 100 απολύσεις, διώξαμε την εργολαβία, επιβάλαμε 2.000 άμεσες προσλήψεις διανομέων στην Efood.

Το ίδιο σχέδιο επιστρέφει σήμερα, με «στόλους» και πολλαπλές μορφές επισφάλειας. Και είναι δική μας ευθύνη να το μπλοκάρουμε ξανά και να τελειώνουμε με τις πιο ακραίες και γεμάτες παρανομίες συνθήκες εργασίας.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ – ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα, τη μαζικότητα και την περιφρούρηση του αγώνα μας. Όπως στις στάσεις εργασίας, έτσι και στην απεργία, στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, μπλοκάρουμε την παραγωγή και στηρίζουμε τη συλλογική μας απόφαση. Να μην τσιμπήσει κανένας συνάδελφος στα extra bonus που θα μοιράσει η Efood εκείνη την ημέρα. Πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων και συγκρότησης απεργοσπαστικού μηχανισμού, που στόχο έχει να σπάσει την απεργία, να μας διχάσει και να υπονομεύσει τον κοινό μας αγώνα. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι «δεν ήξερε». Η στάση του καθενός έχει συνέπειες και κρίνεται συλλογικά.

Η επιτυχία των στάσεων εργασίας μάς έδωσε τη δύναμη και τη νομιμοποίηση να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Η 24ωρη απεργία αποτελεί το αναγκαίο επόμενο βήμα για να υποχρεωθεί η εταιρία να αλλάξει στάση.

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Έχουμε κοινά συμφέροντα, όσο κι αν προσπαθούν να μας διχάσουν. Διανομείς ανεξάρτητα του καθεστώτος εργασίας, εργαζόμενοι-ες στα μάρκετ, στα γραφεία, στην αποθήκη. Είμαστε όλοι μια γροθιά. Η Efood μας υπολογίζει μόνο όταν μας βλέπει απέναντί της οργανωμένους, μαζικούς και αποφασιστικούς.

Στο ζήτημα των ζωνών και των περιοχών εργασίας υπήρξαν βελτιώσεις για τους μισθωτούς διανομείς, με περιορισμό των αποστάσεων. Ωστόσο, πρέπει να καλύψουν το σύνολο των συναδέλφων και να έχουν σταθερή και μόνιμη βάση. Η εταιρία έχει δεσμευτεί στην Επιθεώρηση Εργασίας για ορθολογισμό στα ημερήσια χιλιόμετρα όπως και για ολοκλήρωση της βάρδιας κοντά στο σημείο έναρξης ή σημείου δική μας υπόδειξης. Η ίδια ρύθμιση εφαρμόστηκε πρόσφατα και στους freelancers, με δυνατότητα επιστροφής κοντά στο σπίτι στο τελευταίο δρομολόγιο. Οι αλλαγές αυτές δείχνουν ότι κάθε τι που διεκδικούμε μπορεί να έχει όφελος για όλους μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ (μαζί με τα σωματεία σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Βόλο):

• Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood

(διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ)

• Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/ δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers

• Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς

• Έξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην Efood

