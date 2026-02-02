search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 12:43
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 11:45

«Καμπανάκι» από ΑΑΔΕ: Απάτη μέσω sms για τα τέλη κυκλοφορίας – Εμφανίζονται ως MYaade ή GOV

02.02.2026 11:45
aade_sms_apati_new

Την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών εφιστά η ΑΑΔΕ καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV».

Τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing).

Από την ΑΑΔΕ επισημαίνονται τα εξής:

  • Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και ΠΑΝΤΟΤΕ σε ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ σχετικού αιτήματος πολίτη.
  • Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που κάποιοι λάβουν ή έχουν ήδη λάβει στο κινητό τους τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχουν οι ίδιοι υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, καλούνται να το αγνοήσουν,να ΜΗΝ πατήσουν τον οποιοδήποτε σύνδεσμο (url link) και να το διαγράψουν αμέσως. Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί τους πολίτες «καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να:

  • επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών
  • επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

o Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

o Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – ‘Ασκηση Δικαιωμάτων

Για υποβολή καταγγελίας, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

  • Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)
  • Μέσω email: στο [email protected]

Δείτε εικόνες των παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) και της πλαστής ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί το link:

Διαβάστε επίσης:

Παπασταύρου: Από 1ης Απριλίου σε βιοτεχνίες και νοικοκυριά το «πορτοκαλί» τιμολόγιο

Θαλασσινά: «Καίνε» τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει Σαρακοστής – Ανατιμήσεις έως 15%

Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ φόρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cher-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σερ: Η στιγμή που ανακοινώνει λάθος όνομα νικητή στα βραβεία Grammy (Video)

kosmimata (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στην Πέλλα: Της πήραν λίρες, κοσμήματα και ρολόγια αξίας 25.000 ευρώ, με τη «μέθοδο του λογιστή»

camiles new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξοντώνουν εκατοντάδες καμήλες εν μέσω ξηρασίας – Διψασμένες και «έτοιμες να κάνουν τα πάντα» για λίγο νερό

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

nikos_mpistis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Αριστερά: Αποχώρηση Μπίστη και εννέα ακόμη μελών της Κεντρικής Επιτροπής λόγω… Τσίπρα και συνεργασιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύελλα στον Παναθηναϊκό: Φήμες ότι ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση - Νέο στόρι από Γιαννακόπουλου μετά το αρχικό ξέσπασμα (video) 

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 12:43
cher-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σερ: Η στιγμή που ανακοινώνει λάθος όνομα νικητή στα βραβεία Grammy (Video)

kosmimata (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στην Πέλλα: Της πήραν λίρες, κοσμήματα και ρολόγια αξίας 25.000 ευρώ, με τη «μέθοδο του λογιστή»

camiles new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξοντώνουν εκατοντάδες καμήλες εν μέσω ξηρασίας – Διψασμένες και «έτοιμες να κάνουν τα πάντα» για λίγο νερό

1 / 3