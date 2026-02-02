Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ φόρου

Η ώρα που σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα μάθουν τα ποσά του ΕΝΦΙΑ τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν στην Εφορία πλησιάζει.

Εντός του πρώτου 10ημέρου του ερχόμενου μήνα αναμένεται να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, με την α΄δόση του φόρου να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου. Μερίδα ιδιοκτητών μπορεί να απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ ή να πληρώσει τον μισό, με την προϋπόθεση όμως να υποβάλλει την σχετική αίτηση.

Όσοι ασφάλισαν τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές -οπωσδήποτε και για πλημμύρες- την χρονιά που μας πέρασε, θα έχουν έκπτωση 20% στον φόρο. Αν η ασφάλιση όμως αφορά λιγότερους από τους 12 μήνες του 2025, η έκπτωση θα είναι αναλογική.

Ποιοι θα απαλλαγούν από την καταβολή ΕΝΦΙΑ

Έτσι, με την προϋπόθεση να υποβάλλει την σχετική αίτηση-δήλωση (Δ500) ένα νοικοκυριό έχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί (έκπτωση 100%) από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Θα πρέπει όμως να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς η έκπτωση αυτή αφορά τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, καθώς και όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με τις εξής προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου έτους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

«Ψαλιδισμένο» κατά 50% ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγό ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ή η σύζυγός ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο.

Ποιοι θα έχουν μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ

Μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ θα έχουν -εφόσον έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση στο myProperty με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 16 Φεβρουαρίου – και οι ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρες).

Σε περίπτωση που η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση 20% του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά και συγκεκριμένα για 9 μήνες παρέχεται έκπτωση 15%, για έξι μήνες 10% και για τρεις μήνες 5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο.

Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ αφορά μόνο το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Όσοι έχουν ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ διατηρούν την έκπτωση 10% στον ΦΠΑ αν έχουν πλήρη ασφάλιση, αλλά αν εάν δεν έχουν, δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Επιβαρύνσεις θα έχουν όσοι:

Απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα.

Τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους.

