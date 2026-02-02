Ρωσία: Δύο νεκροί από επίθεση ουκρανικού drone στο Μπιέλγκοροντ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων νωρίς το πρωί της Δευτέρας (2/2) στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Την επίθεση έκανε γνωστή ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Η επίθεση έπληξε ιδιωτικό οίκημα στη Στάρι Άσκολ, που πήρε φωτιά και εν μέρει κατέρρευσε, εξήγησε.

«Σωστικά συνεργεία επιτρόπου βρήκαν τα πτώματα δυο ανθρώπων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Ανταποδίδοντας τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, οι δυνάμεις της Ουκρανίας στέλνουν κι αυτές κάθε βράδυ drones στη ρωσική επικράτεια, στοχοποιώντας πάνω απ’ όλα τον τομέα της ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Προβλήματα σε μεταφορές και συγκοινωνίες από τις ισχυρές χιονοπτώσεις

Συμφωνία με την Κούβα βλέπει τώρα ο Τραμπ

Ιράν: Ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ είχαν συνομιλίες στο Πεντάγωνο