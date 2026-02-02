Ρωσία: Δύο νεκροί από επίθεση ουκρανικού drone στο Μπιέλγκοροντ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων νωρίς το πρωί της Δευτέρας (2/2) στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.
Την επίθεση έκανε γνωστή ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.
Η επίθεση έπληξε ιδιωτικό οίκημα στη Στάρι Άσκολ, που πήρε φωτιά και εν μέρει κατέρρευσε, εξήγησε.
«Σωστικά συνεργεία επιτρόπου βρήκαν τα πτώματα δυο ανθρώπων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.
Ανταποδίδοντας τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, οι δυνάμεις της Ουκρανίας στέλνουν κι αυτές κάθε βράδυ drones στη ρωσική επικράτεια, στοχοποιώντας πάνω απ’ όλα τον τομέα της ενέργειας.
