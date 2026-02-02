search
02.02.2026 12:15

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Ισχυρότερη Πολιτική Προστασία σημαίνει ευρωπαϊκή ασπίδα για τις κρίσεις

02.02.2026 12:15
Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, στη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε υγειονομικές και άλλες μεγάλες κρίσεις.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου δεν αποτελεί μια απλή τεχνική ή νομική αλλαγή, αλλά μια ουσιαστική πολιτική επιλογή για μια Ευρώπη πιο ανθεκτική, πιο συντονισμένη και πιο ικανή να προστατεύει τους πολίτες της.

Όπως τόνισε, «η εμπειρία της πανδημίας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ένταση φυσικών καταστροφών και διασυνοριακών κρίσεων, ανέδειξε ξεκάθαρα την ανάγκη για ταχύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό, ισχυρότερα κοινά εργαλεία και σαφείς αρμοδιότητες.»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και ειδικά στην Ελλάδα, που πλήττονται συστηματικά από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όπως σημείωσε, «ένας ενισχυμένος Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σημαίνει ταχύτερη ευρωπαϊκή βοήθεια, καλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ουσιαστική πρόσβαση σε κοινά ευρωπαϊκά μέσα μέσω του rescEU, όπως εναέρια πυρόσβεση, ιατρικός εξοπλισμός και εξειδικευμένες ομάδες άμεσης επέμβασης».

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία «της ενσωμάτωσης της υγειονομικής ετοιμότητας στο νέο πλαίσιο», τονίζοντας ότι ενισχύεται η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων απέναντι σε πανδημίες, καύσωνες, κρίσεις δημόσιας υγείας αλλά και κτηνιατρικές κρίσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

Κλείνοντας, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αποτελεί τον πυρήνα της νέας προσέγγισης, ώστε καμία χώρα και καμία τοπική κοινωνία να μη μένει μόνη απέναντι σε μεγάλες κρίσεις.

«Η Πολιτική Προστασία δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδης Ευρωπαϊκή υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και τις Περιφέρειες», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΥΓΕΙΑ

Το χειμωνιάτικο φρούτο που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει από τη γρίπη

ΕΛΛΑΔΑ

Ρήγμα 200 μέτρων προκλήθηκε από την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό

ADVERTORIAL

Απόδοση 2,88% στα ομαδικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου το 2025 για τη Eurolife FFH

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ανακαλύφθηκαν απολιθώματα μικροσκοπικού δεινόσαυρου στην Ισπανία – Ευρήματα ιδιαίτερης σημασίας

ADVERTORIAL

«Η Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολπμπανί για πρώτη φορά επι σκηνής στο Θέατρο Μεταξουργείο με τις: Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή και Γιασεμί Κηλαηδόνη

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

