ΠΑΣΟΚ: Στασιμότητα χωρίς δυναμική – Το 2025 ως χαμένη δημοσκοπική χρονιά

Το δημοσκοπικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ – για όση σημασία έχει τόσο για την ίδια τη Χαριλάου Τρικούπη, όσο και για τους αντιπάλους του, αλλά και τους πολιτικούς αναλυτές – δεν προέκυψε με τις τελευταίες μετρήσεις.

Αυτές δηλαδή που έδειξαν είτε μόνο πτώση του ΠΑΣΟΚ (όπως GPO και Opinion Poll), είτε συνδύασαν αυτή την πτώση και με απώλεια της δεύτερης θέσης (MRB, Rreal Polls). Το πρόβλημα έχει παρατηρηθεί εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν από τις αρχές του 2025, έστω κι αν τα ηγετικά στελέχη του Κινήματος δεν έθεταν τότε θέμα, ούτε για την αξιοπιστία των μετρήσεων, είτε για τον… υπερβολικά μεγάλο αριθμό γκάλοπ που γίνονται, όπως λένε, στη χώρα.

Στην πραγματικότητα, ολόκληρο το 2025 δύσκολα μπορεί να καταγραφεί ως θετική χρονιά για το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο πολιτικής επιρροής και δημοσκοπικής δυναμικής. Αν και αμέσως μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία (τον Οκτώβριο του 2024) υπήρξε μία σημαντική εκτίναξη προς τα πάνω, αυτό δεν κράτησε πολύ. Θα περίμενε κανείς να διαρκέσει με δεδομένο ότι η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ έγινε δομική και αξεπέραστη μετά τον τραγέλαφο στο Γκάζι και την αδυναμία του Σωκράτη Φάμελλου να ανατάξει την κατάσταση, αλλά φέυ!

Παρά τη σχετική σταθεροποίηση σε ποσοστά υψηλότερα εκείνων των Ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών, το κόμμα αδυνατεί εδώ και πολλού μήνες να μετατρέψει αυτή τη βάση σε ανοδική τροχιά.

Το αποτέλεσμα είναι μια παρατεταμένη στασιμότητα που, σε κρίσιμες περιόδους, οδήγησε ακόμη και σε απώλεια της δεύτερης θέσης.

Η τωρινή εικόνα δηλαδή, που κατέγραψαν η MRB την περασμένη Παρασκευή, και άλλες εταιρείες το τελευταίο 15ήμερο, δεν είναι η πρώτη φορά που απαντάται στην εξέλιξη των δημοσκοπικών ευρημάτων για το ΠΑΣΟΚ.

Η περίοδος Μαρτίου – Μαΐου 2025 αποτυπώνεται ως το πιο χαρακτηριστικό σημείο καμπής, ίσως και σε συνδυασμό με την έξαρση της κοινωνικής δυσφορίας για τα Τέμπη με αποκορύφωμα τα συλλαλητήρια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου.

Τότε, η Πλεύση Ελευθερίας κατέγραψε ραγδαία άνοδο, εκμεταλλευόμενη επίσης τη φθορά της κυβέρνησης και το πολιτικό κενό της αντιπολίτευσης, αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Το γεγονός αυτό δεν υπήρξε συγκυριακό, αλλά ως προς το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσμα μιας μακράς αδυναμίας παραγωγής πολιτικού αφηγήματος με κοινωνική διείσδυση και καθαρό στίγμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Τα δεδομένα της πρόθεσης ψήφου για το 2025 είναι αποκαλυπτικά.

Ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 11,73%, με μέγιστη καταγραφή το 16,60% σε μέτρηση της GPO για το STAR τον Ιανουάριο και ελάχιστη το 8,60% της Real Polls για το Protagon τον Οκτώβριο.

Οι διακυμάνσεις αυτές δείχνουν ευαισθησία στις πολιτικές συγκυρίες, όχι όμως και σταθερή ανοδική τάση.

Αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου μετά από αναγωγή, ο μέσος όρος φτάνει το 14,07%, με ανώτατο όριο το 18% σε μέτρηση της MARC για τον ANT1 και κατώτατο το 10,40%, ξανά από τη Real Polls.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η διαχρονική εξέλιξη της εκτίμησης ψήφου.

Από το 20,4% του Νοεμβρίου 2024, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί (όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας της Opinion Poll) καθοδική πορεία, φτάνοντας στο 13,4% τον Ιανουάριο του 2026.

Παρά τις μικρές αυξομειώσεις, η γενική εικόνα παραπέμπει σε πολιτική κόπωση και αδυναμία αναστροφής του κλίματος. Η φράση ότι ορισμένα κόμματα «δεν κουνάνε τη βελόνα», που έχει ακουστεί και εντός του χώρου (από τον Παύλο Γερουλάνο ήδη από τον Σεπτέμβριο), λειτουργεί πλέον ως άτυπη αλλά εύγλωττη πολιτική αποτίμηση.

Μάλιστα, η ηγεσία είχε επί μήνες και πάντως σχεδόν όλη την περασμένη χρονιά κάθε περιθώριο κινήσεων και επιλογών, χωρίς να «ενοχληθεί» από το εσωτερικό του κόμματος: Να διαμορφώσει τη «γραμμή» για τα Τέμπη, να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση με τον τρόπο που θεωρούσε εκείνη πρόσφορο, να πάρει τις αποφάσεις της για το χρόνο του συνεδρίου και να βάλει το ΠΑΣΟΚ σε μία πορεία χωρίς συλλογικά όργανα, στην πραγματικότητα.

Αλλά σε ένα περιβάλλον όπου η κυβερνητική φθορά είναι εμφανής και η κοινωνική δυσαρέσκεια εντείνεται, η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά αυτή τη συγκυρία δείχνει να συνιστά πλέον στρατηγικό πρόβλημα.

Η στασιμότητα του 2025 δεν είναι απλώς ζήτημα ποσοστών, αλλά ένδειξη ότι το κόμμα παραμένει εγκλωβισμένο σε έναν λόγο μετριοπάθειας όταν η κοινωνία αναζητά καθαρές απαντήσεις, ρήξεις και πειστική εναλλακτική απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

