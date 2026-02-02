Νέα επίθεση Γεωργιάδη στην Καρυστιανού: Εκφράζει ένα χώρο παραλογισμού (Video)

Στο στόχαστρό του έβαλε εκ νέου ο Άδωνις Γεωργιάδης τη Μαρία Καρυστιανού, αν και από τα πυρά του δεν ξέφυγαν ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και σχολιάζοντας την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και τις συχνές συγκρούσεις του μαζί της, τόνισε ότι «δεν έχω όρεξη να καυγαδίζω με την κυρία Κωνσταντοπούλου, εκείνη τσακώνεται με όλους και το πουλάει γιατί της κάνει καλό πολιτικά, αλλά είναι και ίδιον του χαρακτήρα της».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «η κ. Κωνσταντοπούλου έχει ένα άγχος με το υπό δημιουργία κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, καθώς έχει πουλήσει τα Τέμπη… με χυδαίο τρόπο», ενώ σε ότι αφορά στη Μαρία Καρυστιανού και τις πολιτικές φιλοδοξίες της, υπογράμμισε πως «ο λόγος της είναι δεξιός και εκφράζει χώρο παραλογισμού. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι πολύ αντισυστημικό που είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το ότι εκφράζεται με λόγο τύπου Βελόπουλου δεν σημαίνει ότι δεν απειλεί τη Ζωή Κωνσταντοπουλου».».

Ο Ά. Γεωργιάδης σχολίασε και τα τεκταινόμενα στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την τρίτη θέση που του έδωσε η δημοσκόπηση MRB – υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας έχει ξεκαθαρίσει ότι η ΝΔ μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά μόνο με το ΠΑΣΟΚ – λέγοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο «μεγάλος ασθενής του πολιτικού συστήματος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η ΝΔ έχει μείνει μόνη της ως κυβερνητική δύναμη,. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη εκφράζει κυβερνητικές θέσεις; Όχι. Σε αρκετά θέματα, δε, κάνει πιο έξαλλη αντιπολίτευση».

Τέλος, όσον αφορά στα εσωτερικά της ΝΔ και στη δική του αποφασιστικότητα να «βγαίνει μπροστά» και να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και αν αυτό τον κάνει δελφίνο, ο Ά. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «στη ΝΔ δεν υπάρχουν δελφίνοι».

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Στασιμότητα χωρίς δυναμική – Το 2025 ως χαμένη δημοσκοπική χρονιά

«Το τζάμπα πέθανε»: Η κυνική δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου με τα 14 ακίνητα και την Porsche που την μετέφερε σε περιοδεία της στη Λέσβο το 2024

Παρενέργειες στο ΠΑΣΟΚ από τη δημοσκοπική πτώση: Σκέφτονται ακόμα και… διαγραφές – Η πρόκληση της συνταγματικής αναθεώρησης