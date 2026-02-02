Θύελλα στον Παναθηναϊκό: Φήμες ότι ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση – Νέο στόρι από Γιαννακόπουλου μετά το αρχικό ξέσπασμα (video) 

Ο Αταμάν βρίσκεται στο επίκεντρο των ραγδαίων εξελίξεων στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μετά τη βαριά ήττα από τον Άρη, την ώρα που το νέο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram προσθέτει ακόμη μία διάσταση στο εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.

Αναλυτικότερα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τη βαριά ήττα από τον Άρη, με το κλίμα να παραμένει εκρηκτικό τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

To νέο μηνυμα Γιαννακόπουλου

Λίγες ώρες μετά το αρχικό του ξέσπασμα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με νέο story στο Instagram, εμφανιζόμενος βέβαιος πως η σεζόν θα κλείσει με τίτλο Euroleague για τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το δεύτερο μήνυμά του:

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω, θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον οργισμένο τόνο που είχε προηγηθεί, δείχνοντας αλλαγή στάσης και απόλυτη πίστη στην κατάκτηση της 8ης Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το θέμα του Εργκίν Αταμάν.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο με 102-95 ξέσπασε κατά πάντων ρίχνοντας την ευθύνη στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες για την κακή εικόνα της ομάδας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος προπονητής υπέβαλε την παραίτησή του αμέσως μετά την ήττα στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο τίποτα δεν θεωρείται οριστικό.

Δεν είναι ξεκάθαρο:

αν ο ίδιος θα επιμείνει στην απόφασή του

αν πρόκειται για μία καθαρά συναισθηματική αντίδραση

αν η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα κάνει αποδεκτή την παραίτηση

Χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννακόπουλος είχε αναφέρει:

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει, όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας! Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος! Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε! Άντε μπράβο…».

Το μόνο βέβαιο είναι ότι στον Παναθηναϊκό αναμένονται άμεσες αποφάσεις, με το επόμενο 24ωρο να κρίνεται κομβικό τόσο για το μέλλον του Αταμάν όσο και για τη συνολική πορεία της ομάδας στη συνέχεια της σεζόν.

Μετά από τέτοια ήττα, ο κ. Γιαννακόπουλος ξεσπάει… του φταίνε όλα… μέχρι πριν ένα μήνα, πριν τον Ολυμπιακό ήταν όλα καλά… όταν λέμε για τον Αταμαν είμαστε απλά άμπαλοι… τώρα τα λούζεται ο οργανισμός του Παναθηναϊκού… #OlympiacosBC #paobc #OlympiacosΒC pic.twitter.com/oL1btf3t3N — Red Factor🔴⚪️ (@Red_Factor7) February 1, 2026

