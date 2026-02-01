Ο Άρης τιμώρησε τον κακό Παναθηναϊκό (102-95) και ο Γιαννακόπουλος ξέσπασε: Παίκτες και προπονητές ελπίζω να παραιτηθείτε»

Ο Άρης πανηγύρισε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη με 102-95 επί του Παναθηναϊκού, στην παράταση (87-87 κ.α.), για τη 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Μία νίκη που δικαιούνταν καθώς κέρδιζε μέχρι και με 15 πόντους διαφορά, αλλά τελικά χρειάστηκε ένα επιπλέον πεντάλεπτο για να ολοκληρώσει την έκπληξη. Στην παράταση η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς διατήρησε την ψυχραιμία της και με καθοριστικό τρίποντο του Μποχωρίδη «κλείδωσε» τη νίκη. Πρωταγωνιστές για τον Άρη οι Μήτρου-Λονγκ, Νουά, Τζόουνς και Άντζουσιτς. Με τη νίκη αυτή ο Άρης βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-7, ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 14-2, χάνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Οργισμένη αντίδραση Γιαννακόπουλου, ζητά παραιτήσεις

Αυτό ωστόσο ήταν το… λιγότερο καθώς μετά το παιχνίδι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μία οργισμένη ανάρτηση, στην οποία ζητά παραιτήσεις από παίκτες, αλλά και το… προπονητικό τιμ, αντίδραση που δεν έχει να κάνει μόνο με το σημερινό παιχνίδι, αλλά και με τη γενικότερη εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, είπε χαρακτηριστικά: «Παίκτες, προπονητές και βοηθοί προπονητές είστε ξεφτιλισμένοι και θα έπρεπε με το που θα έρθετε στην Αθήνα να παραιτηθείτε όλοι. Ντροπή σας ρε! Φτου! Και δεν ακούω για Πιτσίλκες ή εγκληματικές οργανώσεις. Δε γίνεται 40 εκατ. μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος, αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε».

