search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 20:20
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 19:15

Ο Άρης τιμώρησε τον κακό Παναθηναϊκό (102-95) και ο Γιαννακόπουλος ξέσπασε: Παίκτες και προπονητές ελπίζω να παραιτηθείτε»

01.02.2026 19:15
aris-panathinaikos

Ο Άρης πανηγύρισε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη με 102-95 επί του Παναθηναϊκού, στην παράταση (87-87 κ.α.), για τη 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Μία νίκη που δικαιούνταν καθώς κέρδιζε μέχρι και με 15 πόντους διαφορά, αλλά τελικά χρειάστηκε ένα επιπλέον πεντάλεπτο για να ολοκληρώσει την έκπληξη. Στην παράταση η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς διατήρησε την ψυχραιμία της και με καθοριστικό τρίποντο του Μποχωρίδη «κλείδωσε» τη νίκη. Πρωταγωνιστές για τον Άρη οι Μήτρου-Λονγκ, Νουά, Τζόουνς και Άντζουσιτς. Με τη νίκη αυτή ο Άρης βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-7, ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 14-2, χάνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Οργισμένη αντίδραση Γιαννακόπουλου, ζητά παραιτήσεις

Αυτό ωστόσο ήταν το… λιγότερο καθώς μετά το παιχνίδι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μία οργισμένη ανάρτηση, στην οποία ζητά παραιτήσεις από παίκτες, αλλά και το… προπονητικό τιμ, αντίδραση που δεν έχει να κάνει μόνο με το σημερινό παιχνίδι, αλλά και με τη γενικότερη εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, είπε χαρακτηριστικά: «Παίκτες, προπονητές και βοηθοί προπονητές είστε ξεφτιλισμένοι και θα έπρεπε με το που θα έρθετε στην Αθήνα να παραιτηθείτε όλοι. Ντροπή σας ρε! Φτου! Και δεν ακούω για Πιτσίλκες ή εγκληματικές οργανώσεις. Δε γίνεται 40 εκατ. μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος, αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε».

Διαβάστε επίσης:

Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία – Νίκησε 3-1 σετ με ανατροπή τον Τζόκοβιτς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paok-touba-nekroi5
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

teteipAO1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «ξέσπασμα» στη Λεωφόρο

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων – Φωτιά σε υποσταθμό ο λόγος των καθυστερήσεων

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Δυο πυροβολισμούς είχε δεχθεί ο άντρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Άγνωστοι τον είχαν απαγάγει πριν μια εβδομάδα

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη New York Times: Πού θα χτυπήσει ο Τραμπ μέσα στο Ιράν – Η τακτική του προέδρου των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 20:14
paok-touba-nekroi5
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

teteipAO1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «ξέσπασμα» στη Λεωφόρο

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων – Φωτιά σε υποσταθμό ο λόγος των καθυστερήσεων

1 / 3