search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 18:43
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 18:05

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

01.02.2026 18:05
levadeiakos-panigiriko

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που κατέγραψε δύο ασίστ κι ένα γκολ, ο Λεβαδειακός προσέφερε ακόμη μία… παράσταση στο κοινό του, νικώντας εύκολα τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League κι έκανε άλλο ένα βήμα προς την πρώτη τετράδα και τα play off.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «χόρευε» στη βροχή και ήταν εντυπωσιακή μεσοεπιθετικά, σημειώνοντας την 11η νίκη της στο πρωτάθλημα που την εδραιώνει ακόμη περισσότερο στην πρώτη τετράδα.

Ο Αστέρας απείλησε πρώτος στο 9’ με την κοντινή κεφαλιά του Οκό που κόντραρε στον Τσοκάι, ενώ οι Βοιωτοί είχαν με τη σειρά τους δύο σπουδαίες ευκαιρίες με Κωστή (12’, πλασέ λίγο άουτ) και Παλάσιος (33’, πλασέ κόντραρε στους αμυντικούς).

Στο 43’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βήχου, ενώ ένα λεπτό μετά (44’) από καταπληκτική αντεπίθεση του Λεβαδειακού, ο Παλάσιος «έστρωσε» στον Τσάπρα, ο οποίος «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον γκολκίπερ του Αστέρα κάνοντας το 1-0.

Ο Λεβαδειακός μπήκε το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47’ «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς με άλλη μία έξοχη αντεπίθεση και την ασίστ του Όζμπολτ προς τον Παλάσιος που έκανε ανενόχλητος το 2-0.

Στο 62’ ο Παλάσιος έφυγε μόνος απ’ τα δεξιά, έφερε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, με τον Κωστή να πλασάρει με το αριστερό για το 3-0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μία καλή στιγμή στο 70’ με το σουτ του Κετού που πέρασε λίγο άουτ, για να μειώσει στο 76’ ο Ιβάνοφ με κοντινή κεφαλιά στο 76’ έπειτα από κόρνερ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: 20’ Παλάσιος, 66’ Αμπού Χάνα, 87’ Χρήστος Παπαδόπουλος – 24’ Τριανταφυλλόπουλος, 35’ Ιβάνοφ, 60’ Μούμο, 73’ Σιλά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (79’ Χρήστος Παπαδόπουλος), Μανθάτης (52’ Νίκας), Τσοκάι, Μπάλτσι (63’ Πεντρόζο), Παλάσιος (79’ Φίλων), Όζμπολτ (63’ Οζέγκοβιτς).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Νίκος Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (65’ Δεληγιαννίδης), Σιλά, Μούμο (65’ Έντερ Γκονζάλεθ), Γιαμπλόνσκι (52’ Τσίκο), Μπαρτόλο (82’ Τζοακίνι), Κετού, Καλτσάς (65’ Εμμανουηλίδης), Οκό.

Διαβάστε επίσης:

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία – Νίκησε 3-1 σετ με ανατροπή τον Τζόκοβιτς

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Κινείται νομικά κατά όσων προσβάλλουν τη μνήμη των 7 φιλάθλων της που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ataman1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

torino11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συνελήφθη άνδρας ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο

snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

treno
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 18:42
ataman1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

torino11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συνελήφθη άνδρας ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο

snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

1 / 3