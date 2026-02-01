Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που κατέγραψε δύο ασίστ κι ένα γκολ, ο Λεβαδειακός προσέφερε ακόμη μία… παράσταση στο κοινό του, νικώντας εύκολα τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League κι έκανε άλλο ένα βήμα προς την πρώτη τετράδα και τα play off.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «χόρευε» στη βροχή και ήταν εντυπωσιακή μεσοεπιθετικά, σημειώνοντας την 11η νίκη της στο πρωτάθλημα που την εδραιώνει ακόμη περισσότερο στην πρώτη τετράδα.

Ο Αστέρας απείλησε πρώτος στο 9’ με την κοντινή κεφαλιά του Οκό που κόντραρε στον Τσοκάι, ενώ οι Βοιωτοί είχαν με τη σειρά τους δύο σπουδαίες ευκαιρίες με Κωστή (12’, πλασέ λίγο άουτ) και Παλάσιος (33’, πλασέ κόντραρε στους αμυντικούς).

Στο 43’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βήχου, ενώ ένα λεπτό μετά (44’) από καταπληκτική αντεπίθεση του Λεβαδειακού, ο Παλάσιος «έστρωσε» στον Τσάπρα, ο οποίος «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον γκολκίπερ του Αστέρα κάνοντας το 1-0.

Ο Λεβαδειακός μπήκε το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47’ «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς με άλλη μία έξοχη αντεπίθεση και την ασίστ του Όζμπολτ προς τον Παλάσιος που έκανε ανενόχλητος το 2-0.

Στο 62’ ο Παλάσιος έφυγε μόνος απ’ τα δεξιά, έφερε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, με τον Κωστή να πλασάρει με το αριστερό για το 3-0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μία καλή στιγμή στο 70’ με το σουτ του Κετού που πέρασε λίγο άουτ, για να μειώσει στο 76’ ο Ιβάνοφ με κοντινή κεφαλιά στο 76’ έπειτα από κόρνερ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: 20’ Παλάσιος, 66’ Αμπού Χάνα, 87’ Χρήστος Παπαδόπουλος – 24’ Τριανταφυλλόπουλος, 35’ Ιβάνοφ, 60’ Μούμο, 73’ Σιλά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (79’ Χρήστος Παπαδόπουλος), Μανθάτης (52’ Νίκας), Τσοκάι, Μπάλτσι (63’ Πεντρόζο), Παλάσιος (79’ Φίλων), Όζμπολτ (63’ Οζέγκοβιτς).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Νίκος Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (65’ Δεληγιαννίδης), Σιλά, Μούμο (65’ Έντερ Γκονζάλεθ), Γιαμπλόνσκι (52’ Τσίκο), Μπαρτόλο (82’ Τζοακίνι), Κετού, Καλτσάς (65’ Εμμανουηλίδης), Οκό.

