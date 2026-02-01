Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)

Λουλούδια έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, άφησε αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σήμερα το πρωί, στη μνήμη των επτά οπαδών του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στο φονικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη καθώς σήμερα στις 16:00 θα παίξει με τον Άρη στο πλαίσιο της Basket League.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο βοηθός προπονητή Χρήστος Σερέλης και οι παίκτες Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμαντούροβ έδωσαν το παρών στο σημείο έξω από το γήπεδο της Τούμπας που έχει γεμίσει από λουλούδια, κεράκια, κασκόλ και φανέλες ως ένδειξη μνήμης και πένθους για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που πήγαιναν οδικώς να δουν την ομάδα τους να παίζει στη Γαλλία κόντρα στη Λυών και σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Η αντιπροσωπεία άφησε λευκά τριαντάφυλλα.

