Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

Έξι ομάδες φέρονται να εκφράζουν το πιο έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Μπακς. Όπως και να έχει, η «κούρσα» για την απόσπαση της υπογραφής του αναμένεται να είναι πολύ έντονη στον κόσμο του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το NBC Sports, οι ομάδες που μάχονται για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται να είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι Μαϊάμι Χιτ, οι Νιου Γιορκ Νικς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Τορόντο Ράπτορς και οι Μπρούκλιν Νετς. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι όλες αυτές οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις υψηλές οικονομικές και αγωνιστικές απαιτήσεις των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο ειδικός αναλυτής του ESPN, Μπόμπι Μαρκς, σημείωσε πως κάθε ομάδα που ελπίζει σε ανταλλαγή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πρέπει να πληροί τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές αφορούν σε επιλογές ντραφτ ή νεαρούς παίκτες, στα ελεγχόμενα συμβόλαια και στους μισθούς που λήγουν ή μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα.

Ακόμα, ο ίδιος επεσήμανε ότι ομάδες όπως οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Νιου Γιορκ Νικς υστερούν ήδη στην πρώτη απαίτηση καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις επιλογές τους στον πρώτο γύρο. Αυτό το δεδομένο αφήνει τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους Μαϊάμι Χιτ ως τους πιο βιώσιμους υποψηφίους για την ώρα. Από την άλλη πλευρά, οι Μπρούκλιν Νετς θα μπορούσαν, επίσης, να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο χάρη ανταλλάξιμες επιλογές πρώτου γύρου και την παρουσία ενός νεαρού αστέρα όπως ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ.

Η αγωνιστική κρίση των Μιλγουόκι Μπακς

Πάντως, η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη τόσο για τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όσο και για την ομάδα του. Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στη 12η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 18 νίκες και 28 ήττες εν μέσω αναφορών για ένταση που «χτυπά» κόκκινο κατά την εποχή του «Greek Freak» στην ομάδα.

Ταυτόχρονα, ο ηγέτης του Μιλγουόκι παραμένει εκτός δράσης με τράβηγμα στη δεξιά γάμπα. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για διάστημα που θα ξεπεράσει την προθεσμία των ανταλλαγών της 5ης Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Νίκη οκτάδας για τους Κρητικούς στο Περιστέρι

Παναιτωλικός-Άρης 0-1: Έκανε σεφτέ στις νίκες για το 2026 η ομάδα του Χιμένεθ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά