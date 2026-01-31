Παναιτωλικός-Άρης 0-1: Έκανε σεφτέ στις νίκες για το 2026 η ομάδα του Χιμένεθ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από νωρίς στο παιχνίδι, ο Άρης επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, παίρνοντας το πρώτο του «τρίποντο» στη διοργάνωση για το 2026.
Η αποβολή του Ντέβιντ Χότζα στο 24’ έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναμέτρηση. Κι αν η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε σε εξαιρετικό απόγευμα τον Γεβγένι Κουτσερένκο, δεν μπόρεσε να αντέξει στην πίεση του Άρη, γνωρίζοντας την έκτη διαδοχική ήττα στη Super League. Ο αρχηγός Φαμπιάνο Λέισμαν (78’) «καθάρισε» για τους φιλοξενούμενους που αναπτέρωσαν τις (όποιες) ελπίδες για είσοδο στην τετράδα.
Με 25 βαθμούς ο Άρης βρέθηκε στο -10 από τον τέταρτο Λεβαδειακό, που υποδέχεται αύριο (Κυριακή 1/2, 16:00) τον Αστέρα Τρίπολης και την επόμενη αγωνιστική περιμένει στου Χαριλάου (8/2, 19:00) τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ο Παναιτωλικός παρέμεινε στους 15 βαθμούς και τη 12η θέση και το ερχόμενο Σάββατο (7/2, 17:00) ταξιδεύει στο AEL FC Arena για έναν «τελικό» κόντρα στην ΑΕΛ.
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Κίτρινες: Μανρίκε – Φαντιγκά, Μπουσαϊντ.
Κόκκινες: Χότζα (24’)
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Γκαρσία, Μλάντεν (83’ Αποστολόπουλος), Μαυρίας, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (90’+1’ Μπελεβώνης), Νικολάου (46’ Κόγιτς), Σμυρλής (90’+1’ Μπρέγκου), Ματσάν (73’ Μίχαλακ), Χότζα.
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (74’ Φρίντεκ), Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν (60’ Μπουσαϊντ), Μορόν, Πέρεθ (60’ Δώνης), Μισεουί (46’ Ντούντου).
Διαβάστε επίσης:
Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά
Καταγγελία ΑΕΚ για το ματς ποδοσφαίρου γυναικών στο Μοσχάτο: «Επίθεση 50 κουκουλοφόρων» – Καπνίση: «Συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν» (Videos)
Super League: Χωρίς Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.