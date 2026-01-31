Παναιτωλικός-Άρης 0-1: Έκανε σεφτέ στις νίκες για το 2026 η ομάδα του Χιμένεθ

Εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από νωρίς στο παιχνίδι, ο Άρης επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, παίρνοντας το πρώτο του «τρίποντο» στη διοργάνωση για το 2026.

Η αποβολή του Ντέβιντ Χότζα στο 24’ έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναμέτρηση. Κι αν η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε σε εξαιρετικό απόγευμα τον Γεβγένι Κουτσερένκο, δεν μπόρεσε να αντέξει στην πίεση του Άρη, γνωρίζοντας την έκτη διαδοχική ήττα στη Super League. Ο αρχηγός Φαμπιάνο Λέισμαν (78’) «καθάρισε» για τους φιλοξενούμενους που αναπτέρωσαν τις (όποιες) ελπίδες για είσοδο στην τετράδα.

Με 25 βαθμούς ο Άρης βρέθηκε στο -10 από τον τέταρτο Λεβαδειακό, που υποδέχεται αύριο (Κυριακή 1/2, 16:00) τον Αστέρα Τρίπολης και την επόμενη αγωνιστική περιμένει στου Χαριλάου (8/2, 19:00) τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ο Παναιτωλικός παρέμεινε στους 15 βαθμούς και τη 12η θέση και το ερχόμενο Σάββατο (7/2, 17:00) ταξιδεύει στο AEL FC Arena για έναν «τελικό» κόντρα στην ΑΕΛ.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μανρίκε – Φαντιγκά, Μπουσαϊντ.

Κόκκινες: Χότζα (24’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Γκαρσία, Μλάντεν (83’ Αποστολόπουλος), Μαυρίας, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (90’+1’ Μπελεβώνης), Νικολάου (46’ Κόγιτς), Σμυρλής (90’+1’ Μπρέγκου), Ματσάν (73’ Μίχαλακ), Χότζα.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (74’ Φρίντεκ), Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν (60’ Μπουσαϊντ), Μορόν, Πέρεθ (60’ Δώνης), Μισεουί (46’ Ντούντου).

