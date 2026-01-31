Super League: Χωρίς Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Χωρίς το «βαρύ πυροβολικό» του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα σχέδια του για το αυριανό (1/2) εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα γίνει (21:00) στην «Allwyn Arena», για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Προφανώς ο Ισπανός προπονητής επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τον Μαροκινό επιθετικό, προκειμένου να τον ξεκουράσει, αλλά και να τον προφυλάξει από έναν ενδεχόμενο μυϊκό τραυματισμό, δεδομένου ότι αγωνίσθηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του στο κύπελλο Εθνών Αφρικής κι έχει επιβαρυνθεί αρκετά.

