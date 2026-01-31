search
31.01.2026 15:52

Super League: Χωρίς Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

31.01.2026 15:52
el_kaambi_new

Χωρίς το «βαρύ πυροβολικό» του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα σχέδια του για το αυριανό (1/2) εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα γίνει (21:00) στην «Allwyn Arena», για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Προφανώς ο Ισπανός προπονητής επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τον Μαροκινό επιθετικό, προκειμένου να τον ξεκουράσει, αλλά και να τον προφυλάξει από έναν ενδεχόμενο μυϊκό τραυματισμό, δεδομένου ότι αγωνίσθηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του στο κύπελλο Εθνών Αφρικής κι έχει επιβαρυνθεί αρκετά.

kapnisi111
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταγγελία ΑΕΚ για το ματς ποδοσφαίρου γυναικών στο Μοσχάτο: «Επίθεση 50 κουκουλοφόρων» – Καπνίση: «Συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, φίλαθλοι  μας ξυλοκοπήθηκαν»

kairos_vroxi_kataigida_0205_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος συναγερμός» για την κακοκαιρία που θα πλήξει από τα ξημερώματα τη χώρα – Ισχυρές βροχές με «μεγάλη διάρκεια» προβλέπει η ΕΜΥ

panaitolikos paok (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τροχαίο στην Ρουμανία: Ο Παναιτωλικός τιμά τη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ 

ilektriko-aftokinito_fortisi_0412_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού βρίσκεται ο ισχυρότερος φορτιστής της Ελλάδας – Φορτίζει με 600 kW και δεν είναι στην Αττική

tsigara11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων και πάνω από 11 κιλών καπνού – Συνελήφθη ένα άτομο

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

1 / 3