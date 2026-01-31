search
31.01.2026 12:59

Το τρολάρισμα του «Greek Freak» σε Ντουράντ και Κένταλ Τζένερ και το ερώτημα σε εταιρεία προφυλακτικών

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν χάνει το χιούμορ ούτε όταν βρίσκεται στα πιτς εξαιτίας θλάσης.

Ο Greek Freak ανάρτησε στον λογαριασμό στο Instagram δύο story.

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον Κέβιν Ντουράντ και το deal που έκανε με την εταιρεία περιποίησης «CeraVe», αλλά και την Κένταλ Τζένερ, που πρόσφατα συνεργάστηκε με την εταιρεία ρούχων «Fanatics» προκαλώντας σάλο με τη διαφήμισή της και την καυστική/ χιουμοριστική αναφορά στις σχέσεις της με παίκτες του NBA, ρώτησε την εταιρεία προφυλακτικών «Trojan» αν… δουλεύουν τα προϊόντα της.

Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πήγε ένα βήμα παρακάτω φτιάχνοντας το παράδειγμα μιας πιθανής διαφήμισης σε περίπτωση συνεργασίας, προκαλώντας άφθονο γέλιο.

