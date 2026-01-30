search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
30.01.2026 19:29

Γκουαρδιόλα: «Εγκαταλείψαμε τα παιδιά της Παλαιστίνης» – Η συγκινητική ομιλία του 

30.01.2026 19:29
pep

Λόγο σε συναυλία υπέρ της Παλαιστίνης στη Βαρκελώνη απηύθυνε ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Γκουαρδιόλα κατακεραύνωσε τους παγκόσμιους ηγέτες ότι εγκατέλειψαν τα παιδιά της Παλαιστίνης.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, όταν βλέπω σε αυτές τις εικόνες στα social media, στην τηλεόραση, ένα παιδί να ρωτά “πού είναι η μητέρα μου” ανάμεσα στα συντρίμμια, χωρίς ακόμα να ξέρει. Πάντα αναρωτιέμαι “τι σκέφτονται;”. Τα αφήσαμε μόνα τους, τα εγκαταλείψαμε. Πάντα φαντάζομαι να λένε “Πού είστε; ελάτε να μας βοηθήσετε”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γκουαρδιόλα αποκάλεσε δειλούς τους παγκόσμιους ηγέτες. «Ακόμα και τώρα, δεν το έχουμε κάνει. Ίσως επειδή εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία είναι δειλοί, επειδή ουσιαστικά έστειλαν αθώους νέους να σκοτώσουν αθώους ανθρώπους. Επειδή είναι στα σπίτια τους, με θέρμανση όταν κάνει κρύο και κλιματισμό όταν κάνει ζέστη. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Το να είμαστε απλώς παρόντες σημαίνει τόσα πολλά – πάρα, πάρα πολλά. Αυτό που προκαλούν οι βόμβες – και αυτό που θέλουν να προκαλέσουν – είναι σιωπή και να κοιτάξουμε αλλού. Αυτός είναι ο μόνος τους στόχος: να μην κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Και αυτό είναι που πρέπει να αντισταθούμε. Απλά δεν πρέπει να κοιτάμε αλλού, πρέπει να εμπλακούμε και να συμμετάσχουμε».



