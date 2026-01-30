EuroLeague: Εξελέγη ομόφωνα νέος CEO ο Τσους Μπουένο

Ο Τσους Μπουένο είναι από σήμερα (30/1) ο νέος CEO της EuroLeague. Ο γεννημένος στη Βαρκελώνη 56χρονος παράγοντας εξελέγη ομόφωνα νέος CEO της EuroLeague κατά την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague και διαδέχεται τον Λιθουανό Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Ο Μπουένο έλαβε 13 ψήφους από τους 13 μετόχους της διοργανώτριας αρχής. Συνυποψήφιος μέχρι την τελική φάση ήταν ο 54χρονος γερμανός πρώην αθλητής της υδατοσφαίρισης, Μάικλ Ίλγκνερ.

O νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, υπήρξε αθλητής του μπάσκετ και αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα τη σεζόν 1988-89 και στη συνέχεια κατείχε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις.

Επί 12 έτη διετέλεσε αντιπρόεδρος του NBA στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει εκτελεστικός διευθυντής της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καθώς και γενικός γραμματέας της Ένωσης Ισπανών Παικτών.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της DAZN Basketball.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Με Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Μπορούν να συναντηθούν στους «4»

Champions League: Με Λεβερκούζεν στα play off ο Ολυμπιακός

Euroleague: Πέμπτη σερί νίκη στο ΣΕΦ και 4άδα για τον Ολυμπιακό (Photos)