31.01.2026 17:23

Καταγγελία ΑΕΚ για το ματς ποδοσφαίρου γυναικών στο Μοσχάτο: «Επίθεση 50 κουκουλοφόρων» – «Μας ξυλοκόπησαν» λέει η Καπνίση (Videos)

31.01.2026 17:23
kapnisi111

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ κατήγγειλε εφόρμηση 50 κουκουλοφόρων στις κερκίδες του γηπέδου του Μοσχάτου κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών της Ένωση με τον Οδυσσέα Μοσχάτου.

Η ανακοίνωση – καταγγελία αναφέρει: «Η ΑΕΚ καταγγέλλει την τραμπούκικη επίθεση περίπου 50 κουκουλοφόρων, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας μας με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι χούλιγκαν εισήλθαν ανενόχλητοι στην κερκίδα, φωνάζοντας ‘Ολυμπιακός’, κατευθύνθηκαν αμέσως στο σημείο, όπου κάθονταν περίπου 10 φίλοι της ΑΕΚ και γρονθοκόπησαν μερικούς εξ αυτών. Αμέσως μετά αποχώρησαν εξίσου ανενόχλητοι.

Η ΑΕΚ απαιτεί να διερευνηθεί ΑΜΕΣΑ το εν λόγω περιστατικό και να βρεθούν οι ένοχοι! Ήδη, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αλλά και όσοι είχαν την ευθύνη να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Αποτελεί όνειδος σε όσους το επέτρεψαν.

Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα αλλά και της Εισαγγελίας Πειραιώς ανεξάρτητα από τις δικές μας ενέργειες.

Αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και εμείς ως ΑΕΚ δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μαγαριστεί από τραμπούκους».

Η Μαρία Καπνίση μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Οδυσσέα Μοσχάτου με δάκρυα στα μάτια και σοκαρισμένη περιέγραψε όσα έλαβαν χώρα στις εξέδρες με την τραμπούκικη επίθεση οπαδών του Ολυμπιακού σε αυτούς της Ένωσης!

Όσα είπε η αθλήτρια της ΑΕΚ με δάκρυα στα μάτια: «Θέλω να σταθώ και με λυπεί είναι οτι γίναμε για μια ακόμη φορά μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν και το καταγγέλω δημόσια. Δεν γίνεται άλλο με την οπαδική βία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο να εισέρχονται τραμπούκοι και να ξυλοκοπούν όποιον θέλουν. Πλέον το μπαλάκι είναι στην πολιτεία.

Είναι αλήθεια ότι μείναμε πίσω στην μάχη του τίτλου. Για μας είναι μια νέα αρχή. Ξέραμε ότι το Μοσχάτο είναι ένας δυνατός αντίπαλος αλλά στο τελευταίο λεπτό έλειψε η συγκέντρωση και δεχτήκαμε το γκολ».

