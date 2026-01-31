search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026
31.01.2026

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Νίκη οκτάδας για τους Κρητικούς στο Περιστέρι

Ο ΟΦΗ επιβεβαίωσε και στο Περιστέρι πως διάγει το καλύτερο «φεγγάρι» του στη σεζόν, καθώς νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League, «έγραψε» την 5η νίκη του στα τελευταία 7 παιχνίδια του σ’ όλες τις διοργανώσεις κι «ανέβηκε» στην 8η θέση και στη «ζώνη» των play off 5-8.

Δύο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 15’ και στο 49’ έκαναν τη… διαφορά για την κρητική ομάδα που είχε πιο πειστική εικόνα στον αγώνα, ενώ για τους Περιστεριώτες ισοφάρισε προσωρινά ο Μουτουσαμί στο 22ο λεπτό.

Οι Κρητικοί μπήκαν καλά στον αγώνα, έχασαν μία καλή ευκαιρία με τον Νους στο 3’ (πρόλαβε κι έκοψε ο Μανσούρ) κι άνοιξαν το σκορ με το πολύ ωραίο σουτ του Φούντα στο 15’, έπειτα από ωραία «κομπίνα» σε εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ.

Η «απάντηση» του Ατρόμητου ήταν άμεση, καθώς στο 22’ από πλασέ του Μουτουσαμί, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, πήρε «τρελή» τροχιά και πέρασε πάνω απ’ τον Χριστογεώργο καταλήγοντας στο βάθος της εστίας του για το 1-1.

Ο ΟΦΗ επέμεινε και στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ. Ο Ανδρούτσος βρήκε με όμορφο τρόπο τον Αποστολάκη που βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη και πλάσαρε. Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου ακούμπησε την μπάλα η οποία χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι ο Φούντας από κοντά με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους.

Ο Έλληνας επιθετικός θα μπορούσε να έχει σημειώσει και χατ-τρικ, όταν στο 67’ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σταυρόπουλου, πέρασε τον Χουτεσιώτη, αλλά η μπάλα έφυγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 88’ από κεφαλιά του Μπάκου, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)
Κίτρινες: 14’ Χουτεσιώτης, 63’ Μανσούρ – 40’ Αποστολάκης, 51’ Νους, 86’ Νέιρα
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Μανσούρ (73’ λ.τρ. Μανσούρ), Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Τσιγγάρας (80’ Φαν Βέερτ), Μουτουσάμι, Τσούμπερ, Μπακού, Γιουμπιτάνα (48’ λ.τρ. Τζοβάρας), Τσαντίλας.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68’ Χριστόπουλος), Μπόρχα Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης (77’ Βούκοτιτς), Φούντας (68’ Σενγκέλια), Νους (85’ Νέιρα), Ισέκα (68’ Θεοδοσουλάκης).

