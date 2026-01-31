search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:05
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 17:17

Τροχαίο στην Ρουμανία: Ο Παναιτωλικός τιμά τη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ 

31.01.2026 17:17
panaitolikos paok (1)

Ο Παναιτωλικός τιμά τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στο γήπεδο, όπου σε λίγη ώρα (17:00) θα διεξαχθεί το ματς με τον Άρη για την 19η αγωνιστική  της superleague έχει αναρτηθεί πανό με τον Τίτορμο να κρατά στον ώμο του και τα χέρια του επτά φιγούρες, όσοι και οι νεαροί φίλοι του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Χωρίς Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Το τρολάρισμα του «Greek Freak» σε Ντουράντ και Κένταλ Τζένερ και το ερώτημα σε εταιρεία προφυλακτικών

Super League: Ντέρμπι στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία – Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»

Plevritou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

diadiktio-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

hamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσια εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τις φήμες ότι κρύβεται σε καταφύγιο – Ένας νεκρός και 14 τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι

dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόσους… δεύτερους μπορεί να βγάλει το 15% του «Άλλου Κόμματος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:04
androulakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»

Plevritou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

diadiktio-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

1 / 3