Τροχαίο στην Ρουμανία: Ο Παναιτωλικός τιμά τη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ 

Ο Παναιτωλικός τιμά τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στο γήπεδο, όπου σε λίγη ώρα (17:00) θα διεξαχθεί το ματς με τον Άρη για την 19η αγωνιστική της superleague έχει αναρτηθεί πανό με τον Τίτορμο να κρατά στον ώμο του και τα χέρια του επτά φιγούρες, όσοι και οι νεαροί φίλοι του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους.

