ΑΘΛΗΤΙΚΑ

01.02.2026 08:28

Γιώργος Φρανκς: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ του Κεντέρη που κρατούσε 27 χρόνια!

01.02.2026 08:28
franks

Ο Γιώργος Φρανκς σημείωσε μια ιστορική επίδοση, κατακτώντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα ανδρών στον κλειστό στίβο.

Ο 22χρονος πρωταθλητής, που αγωνίζεται για το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, τερμάτισε στην πέμπτη θέση των κολεγιακών αγώνων στο Φαγιατβίλ με χρόνο 46.16 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας το 46.36 του Κώστα Κεντέρη, ρεκόρ που κρατούσε από τις 12 Φεβρουαρίου 1999.

Η φετινή σεζόν έχει δείξει ξεκάθαρα την εξαιρετική του φόρμα, καθώς νωρίτερα είχε καταρρίψει και το πανελλήνιο ρεκόρ στα 300 μέτρα με 32.88 δευτερόλεπτα. Μέχρι πρότινος, ο Φρανκς είχε ατομικό ρεκόρ 46.76 στον κλειστό στίβο από το 2024.

Στον ανοιχτό στίβο, ο Έλληνας αθλητής μετρά ήδη 45.20 δευτερόλεπτα, και πλέον στοχεύει τόσο στο όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (45.25), όσο και στο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου (45.11), ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες διακρίσεις.

Ποιος είναι ο Γιώργος Φραγκογιάννης

Ο Γιώργος Φρανκς γεννήθηκε στις 24/2/2004 στις ΗΠΑ. Ξεκίνησε το στίβο σε ηλικία 15 ετών. Σπουδάζει Μαθηματικά με ειδίκευση στη Στατιστική Ανάλυση στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι (University of Miami), όπου παράλληλα αγωνίζεται στο NCAA ως σπρίντερ από τα 60 έως τα 400 μέτρα.

Με καταγωγή από την πλευρά του παππού του από την Πάτρα και τα Χανιά από την πλευρά της γιαγιάς περνάει αρκετά καλοκαίρια στην Ελλάδα για διακοπές. Η αγάπη του για τη χώρα τον οδήγησε να επιλέξει την Ελλάδα ως τη χώρα που θα αγωνίζεται.

Το 2025 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων της Μαδρίτης ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε στο Βαλκανικό πρωτάθλημα.

Ανήκει στον ΓΣ Μεσσηνιακός. Το επίθετό του είναι Φραγκογιάννης αλλά συστήνεται ως Φρανκς.

