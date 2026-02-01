ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Κινείται νομικά κατά όσων προσβάλλουν τη μνήμη των 7 φιλάθλων της που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

Νομικά, σε όσους προσβάλλουν τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων της ομάδας, απαντά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις ή να γίνονται απρεπή σχόλια σε βάρος των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως έχει ήδη υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία υπερέβη τα εσκαμμένα σε ανάρτηση στα social media.

Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις για τον ίδιο λόγο, οι οποίες θα ελεγχθούν από τον εισαγγελέα για πρόκληση βίας και προσβολή της μνήμης των νεκρών.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)

Γιώργος Φρανκς: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ του Κεντέρη που κρατούσε 27 χρόνια!

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak