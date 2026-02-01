Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

Χαμός έγινε στο Αλεξάνδρειο, με τους Εργκίν Αταμάν και Ρισόν Χολμς να αποβάλλονται στην 4η περίοδο του ματς του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άρη.

Συγκεκριμένα, στα 4:24’’ πριν από τη λήξη του αγώνα, ο Τούρκος κόουτς των «πρασίνων» μπήκε μέσα στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε εκτός εαυτού, προς τους διαιτητές, με το σκορ στο 75-66 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο Αταμάν ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ζητούσε σε έντονο ύφος, φάουλ υπέρ του Χολμς από τον Αμίν Νουά σε προηγούμενη φάση και εν τέλει ρέφερι απέβαλλαν τον προπονητή των φιλοξενούμενων με ντισκαλιφιέ.

Παράλληλα αποβλήθηκε και ο Χολμς με δύο τεχνικές ποινές, όντας και αυτός εκνευρισμένος από τον μη καταλογισμό του φάουλ υπέρ του και έτσι στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός ξέμεινε από τον προπονητή του και από… σέντερ, μιας και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν είχε μείνει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό προσαγωγό.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία – Νίκησε 3-1 σετ με ανατροπή τον Τζόκοβιτς

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Κινείται νομικά κατά όσων προσβάλλουν τη μνήμη των 7 φιλάθλων της που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία