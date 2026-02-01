search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026
01.02.2026 18:40

Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

01.02.2026 18:40
ataman1

Χαμός έγινε στο Αλεξάνδρειο, με τους Εργκίν Αταμάν και Ρισόν Χολμς να αποβάλλονται στην 4η περίοδο του ματς του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άρη.

Συγκεκριμένα, στα 4:24’’ πριν από τη λήξη του αγώνα, ο Τούρκος κόουτς των «πρασίνων» μπήκε μέσα στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε εκτός εαυτού, προς τους διαιτητές, με το σκορ στο 75-66 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο Αταμάν ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ζητούσε σε έντονο ύφος, φάουλ υπέρ του Χολμς από τον Αμίν Νουά σε προηγούμενη φάση και εν τέλει ρέφερι απέβαλλαν τον προπονητή των φιλοξενούμενων με ντισκαλιφιέ.

Παράλληλα αποβλήθηκε και ο Χολμς με δύο τεχνικές ποινές, όντας και αυτός εκνευρισμένος από τον μη καταλογισμό του φάουλ υπέρ του και έτσι στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός ξέμεινε από τον προπονητή του και από… σέντερ, μιας και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν είχε μείνει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό προσαγωγό.

paok-touba-nekroi5
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

teteipAO1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «ξέσπασμα» στη Λεωφόρο

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων – Φωτιά σε υποσταθμό ο λόγος των καθυστερήσεων

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Δυο πυροβολισμούς είχε δεχθεί ο άντρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Άγνωστοι τον είχαν απαγάγει πριν μια εβδομάδα

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη New York Times: Πού θα χτυπήσει ο Τραμπ μέσα στο Ιράν – Η τακτική του προέδρου των ΗΠΑ

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

