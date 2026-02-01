search
01.02.2026 20:01

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

Συγκλονιστικές εικόνες σημειώθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, λίγο πριν την έναρξη  του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό.

Εκατοντάδες πυρσοί άναψαν στη Θύρα 4 στη μνήμη των 7 οπαδών της ομάδας που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία. Σε όλο το γήπεδο, μπάνερς, πινακίδες και γιγαντοοθόνη, υπήρχε το σύνθημα «Αδέρφια Ζείτε» με την ημερομηνία του τραγικού δυστυχήματος.

Oι σημαίες της Τούμπας κυματίζουν μεσίστιες ως ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξη πένθους στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για τη Λιόν προκειμένου να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Στο 27ο λεπτό και ένα δευτερόλεπτο (27/1 η ημερομηνία του τροχαίου) το ματς διεκόπη και εκατοντάδες καπνογόνα άναψαν στη μνήμη τους.

Δείτε εικόνες:

