05.02.2026 10:51

Η συγγραφέας του «Gossip Girl» γράφει νέο βιβλίο για την Μπλερ Γουόλντορφ σχεδόν 20 χρόνια μετά τη σειρά

05.02.2026 10:51
cecily-von-ziegesar-new

Ένα νέο αυτοτελές μυθιστόρημα ετοιμάζει η συγγραφέας του «Gossip Girl»Σίσιλι φον Ζίγκεζαρ, με κεντρική ηρωίδα τη δημοφιλή φιγούρα της σειράςΜπλερ Γουόλντορφ, σχεδόν 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς.

Σύμφωνα με το Deadline που έκανε γνωστή την είδηση, το βιβλίο θα έχει τίτλο «Blair», με την Alloy Entertainment να κλείνει συμφωνία για την έκδοση του νέου μυθιστορήματος με τη Γκραντ Σέντραλ Πάμπλισινγκ στις ΗΠΑ.

Λεπτομέρειες για την πλοκή δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, όμως το «Blair» τοποθετείται 20 χρόνια μετά την αρχική σειρά και παρουσιάζει την Μπλερ Γουόλντορφ, πλέον στα 40 της, να επιστρέφει στη Νέα Υόρκη, επιχειρώντας να διεκδικήσει εκ νέου θέση στην κορυφή της ιεραρχίας του Upper East Side. Η έκδοση έχει προγραμματιστεί προσωρινά για το καλοκαίρι του 2027.

Η Μπλερ Γουόλντορφ, την οποία ενσάρκωσε η Λέιτον Μίστερ, υπήρξε η εμβληματική «βασίλισσα» του Upper East Side, σύμβολο φιλοδοξίας, εξουσίας και κοινωνικού ανταγωνισμού στη σειρά «Gossip Girl».

Η Alloy Entertainment διατηρεί τα δικαιώματα για κινηματογραφική και τηλεοπτική αξιοποίηση του νέου βιβλίου, ακολουθώντας το μοντέλο της εταιρείας που παραχωρεί στους εκδότες αποκλειστικά τα δικαιώματα έκδοσης, κρατώντας τα υπόλοιπα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πιθανή μεταφορά σε σειρά.

Το Deadline υπενθυμίζει ότι το πρώτο βιβλίο Gossip Girl του 2002 ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα, μεταφράστηκε σε 25 γλώσσες και παρέμεινε στη λίστα best sellers των New York Times για περισσότερες από 100 εβδομάδες. Η Alloy λάνσαρε, επίσης, την τηλεοπτική σειρά Gossip Girl το 2007, σε συνεργασία με τους Τζος Σουόρτς και Στέφανι Σάβατζ και τη Warner Bros. Television, η οποία ολοκληρώθηκε σε έξι σεζόν, ενώ ακολούθησε και revival δύο σεζόν στο HBO Max, το 2021.

mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

spain
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Έδινε πληροφορίες στην Κίνα

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:04
1 / 3