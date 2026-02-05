search
05.02.2026 12:24

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ – Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

05.02.2026 12:24
skourtopoulos

Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς όπως έγινε γνωστό ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε από τη ζωή σήμερα (5/2) σε ηλικία 60 ετών.

Ο Σκουρτόπουλος μεταξύ άλλων, το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019.

Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

O Σκουρτόπουλος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στη Μογγολία όπου ήταν προπονητής στην ομάδα Κούλεγκουντ Μπρόνκος στην Ουλάν Μπατόρ.

