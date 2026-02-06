Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 Μιλάνο–Κορτίνα συγκεντρώνουν περίπου 2.900 αθλητές από περισσότερες από 90 χώρες. Για τη μεγάλη πλειονότητα, η συμμετοχή στους αγώνες είναι θέμα τιμής και όχι χρημάτων, καθώς τα έξοδα προετοιμασίας και μετακινήσεων συχνά ξεπερνούν τα έσοδα.

Υπάρχει όμως και μια μικρή ελίτ αθλητών που όχι μόνο ζει άνετα από το άθλημά της, αλλά έχει μετατρέψει την επιτυχία στο χιόνι και τον πάγο σε εκατομμύρια δολάρια, κυρίως μέσω χορηγιών και εμπορικών συνεργασιών.

Αυτοί είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes.

1.Eileen Gu (Freestyle σκι) – 23 εκατ. δολάρια

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Eileen Gu. Η 22χρονη freestyle σκιέρ, γεννημένη στις ΗΠΑ αλλά εκπρόσωπος της Κίνας, είναι μακράν η πιο εμπορική παρουσία των Αγώνων.

Τα έσοδά της προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από χορηγίες με μεγάλα brands όπως οι Anta, Bosideng, Mengniu Dairy και Luckin Coffee. Τα αγωνιστικά έπαθλα αποτελούν μικρό μόνο μέρος των συνολικών απολαβών της.

2.Auston Matthews (Χόκεϊ επί πάγου) – 20 εκατ. δολάρια

Ο σταρ των Toronto Maple Leafs και της Team USA είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης χόκεϊ στους Αγώνες.

Ο Matthews αμείβεται με πάνω από 15 εκατ. δολάρια από το συμβόλαιό του στο NHL, ενώ προσθέτει περίπου 5 εκατ. δολάρια ετησίως από χορηγίες. Παρά τα τεράστια ποσά, δεν καταφέρνει να ξεπεράσει την Eileen Gu.

3.Lindsey Vonn (Αλπικό σκι) – 8 εκατ. δολάρια

Στα 41 της χρόνια, η Lindsey Vonn παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου σκι.

Παρά τους τραυματισμούς, συμμετέχει στους πέμπτους Ολυμπιακούς της και συνεχίζει να έχει ισχυρή εμπορική αξία, με συνεργασίες με brands όπως οι Rolex, Land Rover και Delta Air Lines.

4.Chloe Kim (Snowboard) – 4 εκατ. δολάρια

Η δις Ολυμπιονίκης στο halfpipe είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των Χειμερινών Αγώνων.

Η Chloe Kim έχει χορηγίες από εταιρείες όπως Nike, Monster Energy και Breitling, που της εξασφαλίζουν σταθερά υψηλά έσοδα, παρά τους τραυματισμούς που αντιμετώπισε πριν τους Αγώνες.

5.Ilia Malinin (Καλλιτεχνικό πατινάζ) – 700.000 δολάρια

Ο 21χρονος Αμερικανός, γνωστός ως «Quad God», είναι το νέο μεγάλο αστέρι του ανδρικού καλλιτεχνικού πατινάζ.

Αν και τα έσοδά του δεν συγκρίνονται ακόμη με εκείνα των κορυφαίων αθλητών άλλων αθλημάτων, οι συνεργασίες του με Coca-Cola, Samsung και Honda δείχνουν ότι η εμπορική του αξία ανεβαίνει γρήγορα.

Τα μπόνους και τα έξτρα έσοδα

Πέρα από μισθούς και χορηγίες, πολλοί αθλητές μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους μέσω μπόνους μεταλλίων.

Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ δίνουν έως 37.500 δολάρια για χρυσό μετάλλιο, ενώ χώρες όπως η Ιταλία προσφέρουν ακόμα υψηλότερα ποσά. Επιπλέον, κάθε Αμερικανός αθλητής θα λάβει 200.000 δολάρια απλώς και μόνο για τη συμμετοχή του.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες παραμένουν οικονομικά δύσκολοι για τους περισσότερους αθλητές. Ωστόσο, για λίγους εκλεκτούς, το χιόνι και ο πάγος μεταφράζονται σε εκατομμύρια. Και το 2026, το απόλυτο οικονομικό χρυσό μετάλλιο ανήκει ξεκάθαρα στην Eileen Gu.

