06.02.2026 22:50

Η είσοδος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (Video)

06.02.2026 22:50
olympics-greece-eksot

Στο Predazzo και στην Cortina d’Ampezzo παρέλασε η ελληνική αποστολή στο πλαίσιο της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο, μετά την απόφαση των διοργανωτών να μην πραγματοποιηθεί ενιαία παρέλαση όλων των ομάδων στο Σαν Σίρο.

Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής ήταν η Νεφέλη Τίτα, που συμμετέχει για δεύτερη φορά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελληνίδα αθλήτρια παρέλασε στο Predazzo μαζί με τους Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολος Αγγέλη.

Στην Cortina d’Ampezzo την Ελλάδα εκπροσώπησε η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μαρία Ελένη Τσιόβολου, ενώ ο Αλέξανδρος Γκιννής αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή σε επόμενο στάδιο της διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι την ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 απαρτίζουν οι Αλέξανδρος Γκιννής, Μαρία Ελένη Τσιόβολου, Νεφέλη Τίτα, Απόστολος Αγγέλης και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου.

