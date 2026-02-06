Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «ντέρμπι αιωνίων» έρχεται στην COSMOTE TV

- Στα κανάλια COSMOTE SPORT η 2η αγωνιστική της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
- Davis Cup: Ελλάδα-Μεξικό για τα play-offs του World Group I
Η 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει το «ντέρμπι αιωνίων» στην COSMOTE TV. Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί την Κυριακή 8/2 στις 21:00, σε ζωντανή μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1HD.
Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT συγκαταλέγεται και η 2η αγωνιστική της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα ματς Λεβαδειακός-ΟΦΗ (11/2, 17:00, COSMOTE SPORT 2HD) και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (11/2, 20:30, COSMOTE SPORT 1HD).
Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT
Οι μεταδόσεις της COSMOTE TV για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνουν και τα ματς ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός (7/2, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD), Κηφισιά-Ατρόμητος (7/2, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD) και ΟΦΗ-Λεβαδειακός (8/2, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD & START).
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν, επίσης, οι αγώνες Γιουβέντους-Λάτσιο (8/2, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) για την 24η αγωνιστική της Serie A και Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (9/2, 22:45, COSMOTE SPORT 3HD) για την 21η αγωνιστική της Liga Portugal Betclic.
Την εβδομάδα 6-12/2 η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει 8 ματς του NBA. Μεταξύ αυτών, τα παιχνίδια Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (7/2, 22:30, COSMOTE SPORT 4HD), Boston Celtics-New York Knicks (8/2, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD) και Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers (8/2, 22:00, COSMOTE SPORT 7HD).
Την Τετάρτη 11/2 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Καρδίτσα-ΑΕΚ (19:30, COSMOTE SPORT 4HD & START) για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Basketball Champions League.
Οι φίλοι του τένις θα έχουν στη διάθεσή τους το Davis Cup, που επιστρέφει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο 7-8/2, με την Εθνική Ομάδα Ανδρών να αντιμετωπίζει το Μεξικό για τα play-offs του World Group I.
Η ελληνική αποστολή αποτελείται από τους: Στέφανο Τσιτσιπά, Στέφανο Σακελλαρίδη, Γιάννη Ξυλά, Γιάννη Κουντουράκη και Δημήτρη Αζοΐδη. Όλη η δράση του διημέρου θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6HD. Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.
Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports
Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Asteras Aktor-Βόλος ΝΠΣ (7/2, 18:00), Πανσερραϊκός-ΑΕΚ (8/2, 16:00) και Άρης-ΠΑΟΚ (8/2, 19:00) για 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (7/2, 14:30), Άρσεναλ-Σάντερλαντ (7/2, 17:00), Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (8/2, 18:30), Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις (7/2, 19:30), Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (8/2, 22:00) και Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ (7/2, 16:30).
Από το μπασκετικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (12/2, 21:15) και Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15) για τη EuroLeague, καθώς και οι αγώνες Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπεσίκτας (10/2, 19:30) και Κλουζ-Άρης Betsson (11/2, 18:00).
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 6-12/2:
Παρασκευή 06.02.26
- 15:30 ATP 250 Μονπελιέ, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
- 17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
- 19:30 Αλ Νασρ-Αλ Ίτιχαντ, Roshn Saudi League, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
- 19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
- 20:15 World Athletics Indoor Gold Μαδρίτη, COSMOTE SPORT 7HD
- 21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
- 21:45 Ελλάς Βερόνα-Πίζα, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
- 22:00 Τσάρλτον-ΚΠΡ, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START
- 22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD
Σάββατο 07.02.26
- 14:30 Ντέρμπι-Ίπσουιτς, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
- 16:00 Εκπομπή «Pregame Davis Cup», COSMOTE SPORT 6HD & YOUTUBE
- 16:00 ATP 250 Μονπελιέ, 1ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD
- 16:30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός», COSMOTE SPORT 1HD
- 17:00 ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
- 17:00 Κόβεντρι-Όξφορντ, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
- 17:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, COSMOTE SPORT 6HD & YOUTUBE
- 18:00 ATP 250 Μονπελιέ, 2ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD
- 19:00 Τζένοα-Νάπολι, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & START
- 19:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, COSMOTE SPORT 6HD
- 19:30 Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-Ατρόμητος», COSMOTE SPORT 1HD
- 19:30 Αλ Καντσία-Αλ Φατέχ, Roshn Saudi League, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
- 20:00 Κηφισιά-Ατρόμητος, Stoiximan Super League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
- 20:30 Κρεμόνα-Καντού, Lega Basket Serie A, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD
- 21:30 Εκπομπή «Postgame Davis Cup», COSMOTE SPORT 6HD
- 21:45 Φιορεντίνα-Τορίνο, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
- 22:30 Αρούκα-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
- 22:30 Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
Κυριακή 08.02.26
- 03:00 UFC Fight Night: Mario Bautista-Vinicius Oliveira, ΗΠΑ, Λας Βέγκας, COSMOTE SPORT 7HD
- 03:30 Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
- 12:00 Αναντολού Εφές-Καρσίγιακα, Turkish Basketball Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
- 13:30 Μπολόνια-Πάρμα, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
- 13:30 Μπανταλόνα-Βαλένθια, ACB Liga Endesa, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD
- 14:00 Σουόνσι-Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
- 14:30 Φενέρμπαχτσε-Γαλατάσαραϊ, Turkish Basketball Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
- 16:00 Εκπομπή «Pregame Davis Cup», COSMOTE SPORT 6HD
- 16:00 Λέτσε-Ουντινέζε, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
- 16:00 ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ Λάρνακας, Cyprus League by Stoiximan, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
- 16:00 ATP 250 Μονπελιέ, Τελικός, COSMOTE SPORT 7HD
- 16:30 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Λεβαδειακός», COSMOTE SPORT 1HD & START
- 17:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός, Stoiximan Super League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & START
- 17:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Διπλού, COSMOTE SPORT 6HD
- 19:00 Σασουόλο-Ίντερ, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
- 19:00 World Athletics Indoor Tour Gold Καρλσρούη, COSMOTE SPORT 5HD
- 19:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, COSMOTE SPORT 6HD
- 19:00 Πάφος-Ομόνοια, Cyprus League by Stoiximan, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
- 19:10 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD
- 19:30 Boston Celtics-New York Knicks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
- 20:00 Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα, ACB Liga Endesa, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
- 20:00 Μπράγκα-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD
- 21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS & PAO SL PASS
- 21:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, COSMOTE SPORT 6HD
- 21:45 Γιουβέντους-Λάτσιο, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & 4K
- 22:00 Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 7HD
- 22:30 Μπενφίκα-Αλβέρκα, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD
- 23:15 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD
- 23:30 Εκπομπή «Postgame Davis Cup», COSMOTE SPORT 6HD
Δευτέρα 09.02.26
- 00:30 Εκπομπή «NFL Super Bowl LX Pregame», COSMOTE SPORT 3HD & YOUTUBE
- 01:30 New England Patriots-Seattle Seahawks, NFL Super Bowl LX, Καλιφόρνια, Σάντα Κλάρα, COSMOTE SPORT 3HD & 4K
- 14:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD
- 16:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD
- 19.00 Εκπομπή «Gazzetta Awards Pre Show», COSMOTE SPORT 1HD & START & YOUTUBE
- 19:00 Εκπομπή «Topspin», COSMOTE SPORT 6HD
- 19:30 Αταλάντα-Κρεμονέζε, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD
- 20.00 Gazzetta Awards 2026, COSMOTE SPORT 1HD & START & YOUTUBE
- 20:00 ATP 500 Ντάλας, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 8HD
- 20:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 20:45 Φαμαλικάο-Άβες, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD
- 21:00 Μπρέσια-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
- 21:45 Ρόμα-Κάλιαρι, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
- 22:00 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
- 22:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 22:45 Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
Τρίτη 10.02.26
- 05:00 Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
- 12:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 14:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 16:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 19:30 Καρδίτσα-ΑΕΚ, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD & START
- 20:00 ATP 500 Ντάλας, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 8HD
- 20:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 21:00 Γκούμερσμπαχ-Φλένσμπουργκ, DAIKIN Bundesliga Handball, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
- 21:00 Μονπελιέ-Τσιβιτανόβα, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Φάση Ομίλων, 5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD
- 21:40 Εκπομπή «Pick ‘n Roll», COSMOTE SPORT 4HD
- 22:00 Χαρτς-Χιμπέρνιαν, William Hill Scottish Premiership, 26η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
- 22:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
Τετάρτη 11.02.26
- 05:30 Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
- 12:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 14:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 16:00 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame Λεβαδειακός-ΟΦΗ», COSMOTE SPORT 2HD
- 16:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 17:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
- 18:00 World Athletics Indoor Tour Gold Βελιγράδι, COSMOTE SPORT 7HD & START
- 19:10 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame Λεβαδειακός-ΟΦΗ», COSMOTE SPORT 2HD
- 19:30 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός», COSMOTE SPORT 1HD
- 20:00 ATP 500 Ντάλας, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 8HD
- 20:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
- 20:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 21:00 Λε Μαν-Γαλατάσαραϊ, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD
- 22:00 Μάδεργουελ-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 26η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
- 22:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 22:45 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός», COSMOTE SPORT 1HD
Πέμπτη 12.02.26
- 02:30 Philadelphia 76ers-New York Knicks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
- 05:00 Golden State Warriors-San Antonio Spurs, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 5HD
- 12:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 14:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 14:00 Premier Padel Tour Ριάντ, Προημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 7HD
- 16:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
- 16:00 Premier Padel Tour Ριάντ, Προημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 7HD
- 20:00 ATP 500 Ντάλας, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 8HD
- 20:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD & START
- 22:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
