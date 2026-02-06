Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τo Sports Party επιστρέφει στα καταστήματα Allwyn με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.
Το πρώτο Sports Party του 2026 στη νέα εποχή της Allwyn, ξεκινάει την Κυριακή στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00).
Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!
Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.
Σούπερ ενισχυμένες αποδόσειςσε 5 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, την Κυριακή, από τις 20:30 έως τις 21:00.
Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και πολλά Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός:
Σε όλους τους αγώνες το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* και «Βet Lock»*.
Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.
Tα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου διεξάγεται το Super Bowl, ο τελικός του ΝFL. Οι Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς και οι Σιάτλ Σίχοκς διεκδικούν το τρόπαιο στον τελικό που γίνεται στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 αγορές καθώς και πλήθος Bet Builder Ready επιλογών για τον τελικό του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου. Δείτε ορισμένα από τα ειδικάστοιχήματα που θα βρείτε στα καταστήματα Allwyn:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.