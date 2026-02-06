search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:15
06.02.2026 12:42

Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

06.02.2026 12:42
Τo Sports Party επιστρέφει στα καταστήματα Allwyn με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Το πρώτο Sports Party του 2026 στη νέα εποχή της Allwyn, ξεκινάει την Κυριακή στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσειςσε 5 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, την Κυριακή, από τις 20:30 έως τις 21:00.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και πολλά Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα για το ντέρμπι  Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός:

  • 0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Μ. Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 2,5 γκολ
  • Α. Τετέι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Σε όλους τους αγώνες το  Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Περισσότερες από 500 αγορές από το Πάμε Στοίχημα για το Super Bowl

Tα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου διεξάγεται το Super Bowl, ο τελικός του ΝFL. Οι Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς και οι Σιάτλ Σίχοκς διεκδικούν το τρόπαιο στον τελικό που γίνεται στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 αγορές καθώς και πλήθος Bet Builder Ready επιλογών για τον τελικό του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου. Δείτε ορισμένα από τα ειδικάστοιχήματα που θα βρείτε στα καταστήματα Allwyn:

  • MVP Τελικού
  • Χρώμα του πρώτου υγρού που θα πέσει στον προπονητή της νικήτριας ομάδας
  • Ντιγκς Στέφον 1+ touchdown & Ελ Κααμπί να σκοράρει (Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός, 08/02)
  • Κ. Αλκαράθ σύνολο τίτλων Grand Slam 2026 vs Σύνολο Interceptions στο Super Bowl
  • Over/Under διάρκεια εθνικού ύμνου
  • Halftime Show – Οver/Under συνολικός αριθμός τραγουδιών
  • Ποιος θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του Halftime Show
  • Πρώτη εμφάνιση διασημότητας στην διάρκεια των διαφημίσεων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

