Η φωνή της Διασποράς στη Βουλή: Τι σημαίνει η νέα Περιφέρεια Αποδήμων

Η καθιέρωση μιας εκλογικής περιφέρειας για τους Έλληνες του εξωτερικού, με την εκλογή τριών βουλευτών, αποτελεί ένα ιστορικό και ουσιαστικό βήμα για την αναγνώριση της Ελληνικής Διασποράς ως αναπόσπαστου και ζωτικού κομματιού του Ελληνισμού. Για πρώτη φορά, οι Απόδημοι δεν θα συμμετέχουν απλώς τυπικά στη δημοκρατική διαδικασία, αλλά θα έχουν άμεση και θεσμική εκπροσώπηση στο ανώτατο νομοθετικό όργανο της χώρας.

Η παρουσία εκλεγμένων βουλευτών από τον Απόδημο Ελληνισμό σημαίνει ότι οι φωνές των Ελλήνων που ζουν, εργάζονται και δημιουργούν στο εξωτερικό θα ακούγονται ουσιαστικά στη Βουλή και θα λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη πολιτικής. Οι ανάγκες και οι προτεραιότητές τους συχνά διαφέρουν από εκείνες των κατοίκων της Ελλάδας: ζητήματα ιθαγένειας, διατήρησης και προώθησης της ελληνικής γλώσσας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αλλά και οικονομικά ή φορολογικά θέματα που αφορούν τη σχέση τους με την πατρίδα. Η ειδική εκπροσώπηση δίνει τη δυνατότητα αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά.

Παράλληλα, η Ελλάδα και η ίδια η Βουλή έχουν να κερδίσουν πολλά από αυτή τη θεσμική σύνδεση. Οι Έλληνες της Διασποράς φέρνουν μαζί τους εμπειρίες ζωής και εργασίας από διαφορετικά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά περιβάλλοντα. Οι γνώσεις αυτές, καθώς και τα διεθνή δίκτυα που διαθέτουν, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δύναμη, τη συνοχή και την εξωστρέφεια του παγκόσμιου Ελληνισμού, αλλά και στη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών εντός της χώρας.

Οι προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αποτέλεσαν ένα πρώτο θετικό βήμα, ωστόσο η χαμηλή συμμετοχή ανέδειξε τα όριά τους. Ένας βασικός λόγος ήταν ότι πολλοί Απόδημοι αισθάνθηκαν πως, παρά το δικαίωμα ψήφου, δεν εξέλεγαν δικούς τους αντιπροσώπους που να κατανοούν και να υπερασπίζονται τα ιδιαίτερα ζητήματά τους. Η απουσία άμεσης εκπροσώπησης αποδυνάμωνε το αίσθημα συμμετοχής και ουσιαστικής επιρροής.

Η δυνατότητα των Ελλήνων της Διασποράς να επηρεάζουν άμεσα τη νομοθεσία μέσω των δικών τους εκλεγμένων βουλευτών αλλάζει αυτό το δεδομένο. Ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής, δίνει πραγματικό νόημα στη ψήφο τους και λειτουργεί ως κίνητρο για μεγαλύτερη πολιτική ενεργοποίηση. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, ενισχύοντας τελικά τη δημοκρατία και καθιστώντας την πιο αντιπροσωπευτική και συμπεριληπτική. Η νέα Περιφέρεια Αποδήμων δεν είναι απλώς μια διοικητική ή εκλογική αλλαγή. Είναι μια ουσιαστική γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Διασποράς, που ενισχύει τους δεσμούς, αναβαθμίζει τη συμμετοχή και συμβάλλει στη διατήρηση και την ενδυνάμωση του Ελληνισμού, όπου κι αν αυτός ζει και δημιουργεί.

* Ο Γιώργος Ρεβελιώτης είναι δικηγόρος Σικάγου (Ιλινόις) & Πρόεδρος «Ένωσις του Ιλινόις»

