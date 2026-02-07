search
07.02.2026 08:19

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες

07.02.2026 08:19
lagarde epitokia 88- new

Τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν αμετάβλητα για όσο διάστημα ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται στη ζώνη του 2%. Το ισχυρό ευρώ ασκεί καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό, βρίσκεται στα ραντάρ της ΕΚΤ, αλλά προς το παρόν δεν ανατρέπει τις προβλέψεις και δεν επιβάλλει αλλαγή της νομισματικής πολιτικής

Στο πλαίσιο αυτό συνοψίζονται τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε η Κριστίν Λαγκάρντ προς τους δανειολήπτες, τους καταθέτες, τους επιχειρηματίες, τους οικονομικούς αναλυτές με τις δηλώσεις της μετά την συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη.

Ευρωπαϊκές πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα στοιχεία που εξετάστηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες στη συνεδρίαση της Φρανκφούρτης περιγράφουν τη μεγάλη εικόνα:

Η ΕΚΤ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μεταβολή επιτοκίων τους επόμενους μήνες αν δεν μεταβληθούν προς το χειρότερο τα σημερινά δεδομένα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat από 2% τον Δεκέμβριο και 2,1% τον Νοέμβριο. Μόνον εάν προκύψουν ενδείξεις απότομης βουτιάς του πληθωρισμού η ΕΚΤ θα βρισκόταν αντιμέτωπη με το δίλημμα της μείωσης των επιτοκίων. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να προκύψει, όπως αναφέρουν αναλυτές, είτε από ένα ισχυρό χτύπημα της ευρωπαϊκής οικονομίας από τους αυξημένους αμερικανικούς δασμούς, είτε από μεγάλο πλήγμα στις ευρωπαϊκές εξαγωγές λόγω του ακριβού ευρώ. Προς το παρόν η ΕΚΤ τηρεί στάση αναμονής. Παρ’ ότι η ανάπτυξη στην ευρωζώνη παραμένει ασθενική, το 2025 κινήθηκε στα επίπεδα του 1,5% σε ετήσια βάση.

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών και την πολιτική του αδύναμου δολαρίου. Τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ συνοψίζεται στα εξής: Στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 η αξία των ευρωπαϊκών εξαγωγών στις ΗΠΑ αυξήθηκε 9,4%. Αύξηση 1,7% σημείωσε και η αξία των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ στο αντίστοιχο διάστημα.

Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της σημαντικής αύξησης των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ το 9μηνο του 2025 αποδίδεται στην προσπάθεια επίσπευσης της παράδοσης ευρωπαϊκών εμπορευμάτων στις ΗΠΑ πριν την επιβολή των δασμών, γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία των επόμενων μηνών θα μπορούν να δώσουν μία πιο αξιόπιστη εικόνα. Κρίσιμο στοιχείο θα είναι και το ύψος στο οποίο θα σταθεροποιηθεί η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου (σήμερα 1 ευρώ ισούται με 1,18 δολάρια) καθώς οι εκτιμήσεις αναλυτών δεν αποκλείουν το 1 ευρώ να ξεπεράσει και το 1,22 δολάρια.

Όλες αυτές οι αβεβαιότητες είναι που αναγκάζουν την ΕΚΤ να είναι πολύ προσεκτική στις κινήσεις της. Γι’ αυτό η Κριστίν Λαγκάρντ δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για τα επιτόκια, λέγοντας ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται “συνεδρίαση με συνεδρίαση”.

