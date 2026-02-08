Δεν γεννήθηκε σε καταυλισμό. Δεν έγινε μητέρα στα 12 ή τα 13. Δεν βίωσε τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως άλλα παιδιά της γενιάς της ή της φυλής της. Αντίθετα, η Αλεξάνδρα Καραγιάννη, Ρομά δικηγόρος, Εμπειρογνώμονας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και πολύτεκνη μητέρα, έμαθε από μικρή να χτίζει έναν κώδικα ηθικών αξιών με σκοπό να αφήσει το δικό της κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Αλεξάνδρα αγωνίζεται καθημερινά για να τα καταφέρουν και άλλες γυναίκες και άλλοι άνθρωποι από τη δική της κοινότητα και όχι μόνο. Με τη στήριξη που είχε από τους δικούς της κατόρθωσε να μορφωθεί και να ξεχωρίσει. Σύμφωνα με την ίδια, ακόμη και στην Αγία Βαρβάρα (περιοχή όπου μεγάλωσε και ζει) τα πράγματα μπορεί να φαίνονται καλύτερα, όμως τα ζητήματα υπάρχουν.

Στη νέα σειρά μίνι-ντοκιμαντέρ που ετοίμασε το topontiki.gr με τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΟΙ», η Αλεξάνδρα Καραγιάννη ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής της, μιλά για τους γονείς της που δεν ήταν απέναντι από τις επιλογές της, αλλά και το τι σημαίνει για την ίδια Δικαιοσύνη.

Η Εμπειρογνώμονας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μάς ξεναγεί στην Αγία Βαρβάρα, μας εξηγεί τους λόγους που οι Ρομά κατάφεραν να ενταχθούν εκεί, τις διακρίσεις που δέχονται, τον κομβικό ρόλο της εκπαίδευσης στην ένταξή τους, όπως επίσης και τις ευθύνες της πολιτείας.

Απαντά στο ερώτημα για το αν και οι ίδιοι οι Ρομά έχουν ευθύνη για τον αποκλεισμό τους, αποκαλύπτει ότι η εθνική στρατηγική ένταξης των Ρομά υπάρχει μόνο στα… χαρτιά, ενώ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της με τους πρώιμους γάμους. Τέλος, φοβάται για το πως ο κόσμος θα αντιμετωπίζει τα παιδιά της, την ίδια στιγμή που ελπίζει ότι οι συνθήκες διαβίωσης θα βελτιωθούν.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή (8/2) στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40

Στο Αεροδικείο ο Σμήναρχος που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Θεσσαλονίκη: Κατ’ οίκον εγκλεισμός στον 72χρονο που σκότωσε τον γιο του με σκεπάρνι – Του αναγνωρίστηκε βρασμός ψυχικής ορμής