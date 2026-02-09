Δήμος Αθηναίων: Μια νύχτα, δύο μουσεία

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου – Μουσείο Μαρία Κάλλας

Αν θέλεις να γνωρίσεις δύο σημαντικά μουσεία της Αθήνας μέσα στη νύχτα, έχεις κάνει τη σωστή επιλογή! Αν αγαπάς τα μυστήρια, αν δεν φοβάσαι το σκοτάδι, αν εντυπωσιάζεσαι από τα παλιά εργοστάσια, αν μαγεύεσαι από τη μουσική και το θέατρο, πάλι διάλεξες σωστά! Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, μια μοναδική εμπειρία σε περιμένει, όχι σε ένα, αλλά σε δύο μουσεία, όχι τη μέρα, αλλά τη νύχτα!

Επειδή το θέατρο αγαπά το φως και την ενέργεια κι επειδή το φως δίνει άλλη διάσταση στη θεατρική τέχνη, αυτή τη νύχτα ενώνονται για να δημιουργήσουν κάτι μαγικό για μικρούς και μεγάλους! Δύο αγαπημένα μουσεία του Δήμου Αθηναίων, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και το Μουσείο Μαρία Κάλλας, συμπράττουν για ακόμη μία φορά για να χαρίσουν μια απολαυστική εμπειρία για οικογένειες με παιδιά 6-10 ετών με έμπνευση από τη δύναμη του φωτός και τη μαγεία του θεάτρου.

Η βραδιά ξεκινά στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στις 18:00. Φόρεσε κάτι φωτεινό και έλα να ρίξουμε φως στα μυστήρια του παλιού εργοστασίου φωταερίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα. Τα μηχανήματα του εργοστασίου, οι μυρωδιές που επικρατούν ακόμη, οι αναμνήσεις των ανθρώπων που δούλεψαν εκεί μάς ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο.

Ο χώρος του παλιού εργοστασίου ζωντανεύει και γίνεται το πιο ελκυστικό σκηνικό του βιωματικού παιχνιδιού μυστηρίου «Όλα στο φως». Μικροί και μεγάλοι εξερευνούμε τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, ανακαλύπτουμε τις πιο κρυφές γωνιές του εργοστασίου και ρίχνουμε φως στις πιο σκοτεινές ιστορίες ενέργειας. Τελειώσαμε; Όχι βέβαια… Κατασκευάζουμε βήμα-βήμα το δικό μας κλειστό κύκλωμα ενέργειας.

Κι αφού κατακτήσουμε τα μυστικά του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, μεταφερόμαστε όλοι μαζί με πούλμαν στην καρδιά της πόλης, όταν τα φώτα της έχουν ήδη ανάψει! Επισκεπτόμαστε το Μουσείο Μαρία Κάλλας για να ανακαλύψουμε τη μαγεία της όπερας, τη ζωή και το έργο της μεγάλης ντίβας. Ένα ελαφρύ γεύμα μάς περιμένει για να μας δώσει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε, λύνοντας τα πιο δυνατά «Μυστήρια της Όπερας».

Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, όταν η νύχτα πέφτει, οι συλλογές ζωντανεύουν μέσα από παιχνίδι, μυστήριο και φαντασία. Όταν το μουσείο κλείνει, τα εκθέματα αρχίζουν να ψιθυρίζουν ιστορίες και οι εμβληματικές παραστάσεις της Μαρίας Κάλλας μοιάζουν έτοιμες να ζωντανέψουν. Όμως, ξαφνικά κάτι διαταράσσει την όπερα και τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς καλούνται, μέσα από ρόλους, γρίφους και αποστολές, να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί!

Περιπλανώμενοι στον μουσειακό χώρο ανακαλύπτουν τον κόσμο της όπερας και της σπουδαίας ντίβας βιωματικά. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα εικαστικό εργαστήριο, όπου δημιουργούν τη δική τους σκηνή, τους δικούς τους πρωταγωνιστές και τις δικές τους ιστορίες γεμάτες φως, μετατρέποντας την επίσκεψη στο μουσείο σε μια καλλιτεχνική περιπέτεια.

Κι ήρθε η ώρα να πούμε «καληνύχτα»! Κλείνουμε τη βράδια μας όλοι μαζί σε έναν εμβληματικό μουσειακό χώρο, με ζεστή σοκολάτα και μουσική.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόγραμμα δράσης :

18:00-18:30

Ομάδα Α: καλωσόρισμα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Ομάδα Β: καλωσόρισμα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

18:30-19:45

Ομάδα Α: «Όλα στο φως!» – εκπαιδευτικό πρόγραμμα & εργαστήριο STEAM, Ομάδα Β: «Μυστήρια στην Όπερα» – θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα & εικαστικό εργαστήριo

20:00-20:30

Ομάδα Α: Μεταφορά με πούλμαν στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, Ομάδα Β: Μεταφορά με πούλμαν στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

20:30-21:00

Κι οι δύο ομάδες απολαμβάνουν ένα ελαφρύ γεύμα στον χώρο που βρίσκονται

21:00-22:30

Ομάδα Α: «Μυστήρια στην Όπερα» – θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα & εικαστικό εργαστήριο, Ομάδα Β: «Όλα στο φως!» – εκπαιδευτικό πρόγραμμα & εργαστήριο STEAM

22:30-23:00

Ομάδα Α: Κλείσιμο της βραδιάς με ζεστή σοκολάτα και μελωδίες στο πιάνο!, Ομάδα Β: Κλείσιμο της βραδιάς με ζεστή σοκολάτα και ήχους ηλεκτρονικής μουσικής!

Πληροφορίες:

Για οικογένειες με παιδιά 6-10 ετών

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, 18:00-23:00

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

Μουσείο Μαρία Κάλλας, Μητροπόλεως 44, Αθήνα



Κόστος συμμετοχής στη δράση: 70€ (συνοδός & παιδί)Κόστος για τη συμμετοχή δεύτερου παιδιού (για αδερφάκια): 40€

Κρατήσεις: more.com



Πληροφορίες: 2130109325 (Δευ. – Παρ. 11:00-16:00)

*Σε περίπτωση σχηματισμού μόνο μίας ομάδας, το πρόγραμμα ενδέχεται να δεχτεί τροποποιήσεις. Θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στους συμμετέχοντες.

Περισσότερα:

gasmuseum.gr

mariacallasmuseum.gr