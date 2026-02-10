Με κομβόι στο λιμάνι του Βόλου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Μαγνησία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ ξανά οι αγρότες. Με προσυγκεντρώσεις στο Καράβωμα, στον Ριζόμυλο και στον περιφερειακό του Βόλου, αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, θα κατευθυνθούν στο λιμάνι του Βόλου.
Σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, οι προσυγκεντρώσεις θα γίνουν στις 16.30 μμ στο Καράβωμα, αλλά και στον Ριζόμυλο, που ήδη κάποια τρακτέρ βρίσκονται στον δρόμο και στις 17.15 μμ στον περιφερειακό του Βόλου, στο ύψος της Ιωλκού.
Οπως αναφέρει το gegonotanews εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα υπάρξει και συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από καϊκια.
Ταυτόχρονα, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Aγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας κ. Γεωργαδάκης, για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, έχουν δηλώσει μέχρι τώρα συμμετοχή 200 αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφοι από τον Νομό.
