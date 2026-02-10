search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

10.02.2026 08:18

Με κομβόι στο λιμάνι του Βόλου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Μαγνησία

10.02.2026 08:18
volos agrotes trakter 55- new

Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ ξανά οι αγρότες. Με προσυγκεντρώσεις στο Καράβωμα, στον Ριζόμυλο και στον περιφερειακό του Βόλου, αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, θα κατευθυνθούν στο λιμάνι του Βόλου.

Σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, οι προσυγκεντρώσεις θα γίνουν στις 16.30 μμ στο Καράβωμα, αλλά και στον Ριζόμυλο, που ήδη κάποια τρακτέρ βρίσκονται στον δρόμο και στις 17.15 μμ στον περιφερειακό του Βόλου, στο ύψος της Ιωλκού.

Στο συλλαλητήριο στην Αθήνα οι αγρότες

Οπως αναφέρει το gegonotanews εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα υπάρξει και συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από καϊκια.

Ταυτόχρονα, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Aγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας κ. Γεωργαδάκης, για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, έχουν δηλώσει μέχρι τώρα συμμετοχή 200 αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφοι από τον Νομό.

tsapareli-logothetis-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Η Ευσταθία είναι η γυναίκα της ζωής μου αλλά δεν είμαστε πια μαζί – Το κάναμε για το παιδί μας» (Video)

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

«Φρένο» από Λαβρόφ σε Τραμπ και Ευρώπη: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

patient_new
ΥΓΕΙΑ

Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο;

paidon new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ακτίνα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι περιμένουν ποι γιατροί

surgery_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαλύφθηκε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής – Γιατρός έκανε αμυγδαλεκτομή για… 20 ευρώ

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

1 / 3