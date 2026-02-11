Επενδυτική στροφή δισεκατομμυρίων σε τεχνητή νοημοσύνη και αμυντική τεχνολογία στην Ευρώπη

Ο ευρωπαϊκός επενδυτικός χάρτης δείχνει σαφή στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη και την αμυντική τεχνολογία, με σημαντικά κεφάλαια να κατευθύνονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν μια ευρύτερη τάση ενίσχυσης κλάδων υψηλής τεχνολογίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, το 2025 οι συνολικές επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν στα 66 δισ. ευρώ, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο μετά την πανδημία. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε μεγάλες συμφωνίες που αφορούν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και αμυντικής τεχνολογίας, οι οποίες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν οι Financial Times, αρκετές εταιρείες στους συγκεκριμένους τομείς βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για νέους γύρους χρηματοδότησης, με αποτιμήσεις υψηλότερες από προηγούμενες φάσεις. Το 2024, οι συναλλαγές που σχετίζονταν με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 35% του συνόλου των ευρωπαϊκών επενδύσεων venture capital, με συνολική αξία 23,5 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η σουηδική νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Legora βρίσκεται σε συζητήσεις για άντληση κεφαλαίων με αποτίμηση περίπου 4 δισ. δολαρίων, αυξημένη σε σχέση με την αποτίμηση του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, η Synthesia, με έδρα το Λονδίνο και αντικείμενο τα avatar τεχνητής νοημοσύνης, συγκέντρωσε πρόσφατα 200 εκατ. δολάρια με αποτίμηση 4 δισ. δολαρίων, ενώ η ElevenLabs στον τομέα του ήχου έφτασε σε αποτίμηση 11 δισ. δολαρίων μετά από γύρο χρηματοδότησης 500 εκατ. δολαρίων υπό την ηγεσία της Sequoia Capital.

Στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, η Isar Aerospace με έδρα το Μόναχο, η οποία δραστηριοποιείται σε δορυφορικές εφαρμογές, φέρεται να εξετάζει τη συγκέντρωση νέων κεφαλαίων, ενώ το προηγούμενο έτος γερμανικές εταιρείες όπως η Helsing και η Quantum-Systems άντλησαν συνολικά σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε μεγάλους γύρους χρηματοδότησης.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα συγκαταλέγονται στους τομείς με τη μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα, τάση που καταγράφεται τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σύμφωνα με την PitchBook, αυξημένη είναι και η δραστηριότητα στις λεγόμενες «εξόδους», καθώς επενδυτές και εταιρείες αξιοποιούν το θετικό κλίμα των αγορών για ρευστοποιήσεις και πωλήσεις συμμετοχών.

Η άνοδος των αποτιμήσεων στην Ευρώπη ακολουθεί αντίστοιχες εξελίξεις στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει οδηγήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις για την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης της εμπορικής βιωσιμότητας ορισμένων επενδύσεων. Ο επικεφαλής της Google DeepMind, Ντέμης Χασαμπης, έχει αναφέρει ότι σε ορισμένα τμήματα της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης παρατηρείται έντονη επενδυτική ευφορία.

Εκτός της τεχνητής νοημοσύνης, οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην άμυνα και σε συναφείς τεχνολογίες κατέγραψαν αύξηση επενδύσεων κατά 55% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 8,7 δισ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με το NATO Innovation Fund και την Dealroom. Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως σε τομείς όπως η κβαντική πληροφορική και ο διαστημικός κλάδος.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται λίγες ημέρες πριν από τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, όπου ο επανεξοπλισμός και η τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων, επιβεβαιώνοντας τον αυξημένο ρόλο που διαδραματίζουν πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και η αμυντική τεχνολογία στο ευρωπαϊκό επενδυτικό τοπίο.

Διαβάστε επίσης:

ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγορά μικρής αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επέκτασης

ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία

Νέο στέλεχος στη Euroins Ελλάδος αναλαμβάνει την ανάπτυξη πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα