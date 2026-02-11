Ευρεσιτεχνία by ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για να εξαφανιστούν τα… αστικά κέντρα και να κυριαρχήσει η… Κρήτη

Συνέδριο μηχανισμών για τον απόλυτο έλεγχό του από την ηγεσία και τον περιορισμό κάθε αμφισβήτησης των επιλογών του Νίκου Ανδρουλάκη αποφάσισε με το έτσι θέλω η διορισμένη από τον… πρόεδρο του κόμματος Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Η χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ ήταν μία πραγματική παρωδία, καθώς επιβλήθηκε μία πρωτοφανή λογική εκλογής συνέδρων: Να αναδειχθούν δηλαδή οι σύνεδροι με βάση τα ποσοστά που έλαβε το κόμμα στις ευρωεκλογές! Εισήχθη λοιπόν στο σύστημα ένας περιβόητος «αλγόριθμος», με βάση τον οποίο θα εκλεγούν συντριπτικά περισσότεροι σύνεδροι από περιοχές όπως η Κρήτη (όπου ο μηχανισμός του Νίκου Ανδρουλάκη κυριαρχεί) και λιγότεροι από τα πολυάριθμα αστικά κέντρα, όπου η προσωπική επιρροή του προέδρου είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Κι ας υπάρχουν στα αστικά κέντρα μεγαλύτερες και μαζικότερες οργανώσεις σε σχέση με άλλες εκλογικές περιφέρειες. Θα είναι πρώτη φορά ενδεχομένως στην μεταπολιτευτική ιστορία που τη σύνθεση ενός συνεδρίου θα καθορίσουν οι εκλογικές επιδόσεις άλλων κομμάτων και όχι τα ίδια τα μέλη του κόμματος.

Σημειωτέον ότι ήδη στο ΠΑΣΟΚ δίδεται και εκ του καταστατικού η δυνατότητα για αριστίνδην μέλη, όπερ σημαίνει ότι τελικά και με δεδομένο ότι μόλις προ ημερών ο κ. Ανδρουλάκης διόρισε νομαρχιακές επιτροπές της αρεσκείας του, η σύνθεση του συνεδρίου έχει κοπεί και ραφτεί στα μέτρα και τις επιδιώξεις της ηγετικής ομάδας.

Έντονη διαφωνία από Δούκα, Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου

Στην επιλογή αυτή που αποτέλεσε τη σκληρή «γραμμή» της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα χωρίς κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης, αντέδρασαν όλες οι άλλες πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ. Σύσσωμοι οι εκπρόσωποι του Χάρη Δούκα, του Παύλου Γερουλάνου και της Άννας Διαμαντοπούλου διαφώνησαν κάθετα και έντονα, αντιπροτείνοντας η εκλογή να γίνει με βάση αυτούς που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές ηγεσίας του κόμματος – δηλαδή με βάση τα μητρώα και τον αριθμό των μελών, όπως είναι λογικό να γίνεται πάντα.

Από τη μια πλευρά η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι αυτός ο τρόπος που επιλέχθηκε με βάση τα ποσοστά είναι ο πλέον αντικειμενικός και σωστός. Από την άλλη όλοι οι άλλοι τονίζουν ότι η μέθοδος αυτή οδηγεί απλώς σε ένα συνέδριο απολύτως ελεγχόμενο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, με συνέδρους από την περιφέρεια και ειδικά από την Κρήτη να κυριαρχούν απόλυτα απέναντι σε αυτούς της Αθήνας. Με λίγα λόγια η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, μιλά για ένα προδιαγεγραμμένο συνέδριο. Με δεδομένο όμως ότι όλες οι πλευρές θέλουν να καταγράψουν δυνάμεις, να εκλέξουν στελέχη που θα τους εκπροσωπούν στα νέα όργανα και βέβαια να περάσουν και θέσεις τους, είναι πολύ δύσκολο η συζήτηση να έκλεισε εχθές.

Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου επιφυλάσσονται για να στρέψουν τα πυρά τους απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ που θα γίνει την Παρασκευή. Το μέτωπο αυτό για την εκλογή συνέδρων που βρίσκει ενωμένη την εσωκομματική αντιπολίτευση απέναντι στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αποτυπωθεί και στη συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΟΕΣ την Κυριακή.

Τα δύσκολα όμως για το ΠΑΣΟΚ ξεκινούν σήμερα και δεν είναι τα διαδικαστικά του συνεδρίου. Στις 11.30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος θεωρείται βέβαιο ότι θα στρέψει τα πυρά του κατά της ηγεσίας του κόμματος. Έχει άλλωστε προηγηθεί ως προειδοποιητική βολή η απειλή διάσπασης και αποχώρησης της ΠΑΣΚΕ από το ΠΑΣΟΚ της οποίας ηγείται, μέσω επιστολής στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του δείχνει επίσης έτοιμος να μπει σε σύγκρουση με τον Γιάννη Παναγόπουλο παρά τις αβέβαιες εξελίξεις για το κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι ήταν αυτονόητη η αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου και σημειώνει με νόημα όπως έπραξε και από την Θεσσαλονίκη, ότι δεν θα μείνει δευτερόλεπτο μέλος όποιος υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον.

Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι εντός και εκτός της Χαριλάου Τρικούπη, με το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής αντί να μην καταφέρνει να βρει βηματισμό στην τελική ευθεία για το συνέδριο, καθώς η ηγεσία επέλεξε να το μετατρέψει σε πεδίο εσωκομματικών συγκρούσεων.

