Γιατί η Google εξέδωσε ομόλογο διάρκειας 100 ετών

Οι επενδυτές είναι αρκετά σίγουροι ότι η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, θα συνεχίσει να λειτουργεί και το 2126.

Όταν μια εταιρεία χρειάζεται να συγκεντρώσει χρήματα, μπορεί γενικά είτε να πουλήσει μετοχές είτε να εκδόσει ομόλογα. Αυτή την εβδομάδα, η Google επέλεξε την οδό των ομολόγων. Ωστόσο, η απόφαση να συμπεριλάβει τα λεγόμενα «ομόλογα αιώνα» προκάλεσε έκπληξη για διάφορους λόγους. Ο τεχνολογικός γίγαντας εξέδωσε την Τρίτη ένα εξαιρετικά σπάνιο εταιρικό ομόλογο που λήγει σε 100 χρόνια από τώρα, στο πλαίσιο μιας δανειακής εκστρατείας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιεί η εταιρεία για να τροφοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως σημειώνει το CNN, η Google, μια δημόσια εταιρεία αξίας σχεδόν 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με ετήσια ελεύθερη ταμειακή ροή άνω των 73 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στρέφεται προς τις αγορές χρέους για να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα χρήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη και τα 126 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που διαθέτει η Google αρχίζουν να φαίνονται αρκετά ασήμαντα όταν η εταιρεία ανακοινώνει ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει τις δαπάνες της για τεχνητή νοημοσύνη φέτος – σε ένα εκπληκτικό ποσό 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σπάνιο ομόλογο

Οι εταιρείες δεν εκδίδουν συνήθως ομόλογα με τόσο μεγάλη διάρκεια, επειδή οι εταιρείες δεν τείνουν να διαρκούν για πάντα. Οι άνθρωποι επίσης δεν τείνουν να ζουν τόσο πολύ ή να το απολαμβάνουν πολύ αν το κάνουν. Ένας απλός επενδυτής που αγοράζει σήμερα ένα ομόλογο Century – όπως ονομάζουν οι αγορές τα ομόλογα διάρκειας 100 ετών -, δεν θα ζει για να το δει να λήγει, πόσο μάλλον να το αξιοποιήσει. Ωστόσο, τα ομόλογα Century έχουν περισσότερο νόημα για ιδρύματα όπως τα πανεπιστημιακά ταμεία ή οι κυβερνήσεις που αναμένεται να συνεχίσουν να υπάρχουν στο διηνεκές.

Δεν είναι ανήκουστο μια εταιρεία να εκδίδει τέτοια ομόλογα, αλλά δεν είναι και συνηθισμένο. Και δεν έχει πάντα αποδώσει καλά για όσους το έχουν κάνει. Η IBM εξέδωσε το 100ετές ομόλογό της το 1996, όταν η κυριαρχία της στον τομέα της τεχνολογίας ήταν αδιαμφισβήτητη. Αλλά σχεδόν αμέσως μετά, ανταγωνιστές όπως η Microsoft και η Apple εμφανίστηκαν για να υπονομεύσουν την ηγετική θέση της IBM στην αγορά. Μια άλλη εμβληματική εταιρεία της δεκαετίας του ’90, η JC Penney, πούλησε ομόλογα 500 εκατομμυρίων δολαρίων το 1997, τα οποία όμως 23 χρόνια αργότερα, όταν η εταιρεία κήρυξε πτώχευση, πωλήθηκαν για λίγα σεντ.

Η τελευταία αμερικανική εταιρεία που εξέδωσε αυτό το είδος χρέους ήταν η Motorola, το 1997. «Στις αρχές του 1997, η Motorola ήταν μια από τις 25 κορυφαίες εταιρείες στην Αμερική σε όρους κεφαλαιοποίησης και εσόδων», έγραψε στο Twitter ο γνωστός επενδυτής Μάικλ Μπέρι, γνωστός από την ταινία «Big Short» η οποία αναφέρεται στην χρηματοπιστωτική κατάρρευση του 2008, τη Δευτέρα. «Το 1997, η εταιρική μάρκα Motorola κατατάχθηκε στην 1η θέση στις ΗΠΑ, μπροστά από τη Microsoft… Σήμερα, η Motorola είναι η 232η μεγαλύτερη εταιρεία σε όρους κεφαλαιοποίησης, με πωλήσεις μόλις 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η Motorola εξακολουθεί να λειτουργεί και να εξυπηρετεί το χρέος της, πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοχοι ομολόγων εξακολουθούν να πληρώνονται. Ωστόσο, ο χρόνος έκδοσης των ομολόγων της Motorola, που ακολουθήθηκε γρήγορα από τη σταθερή πτώση της, κατέστρεψε σχεδόν κάθε εναπομένουσα όρεξη για τέτοια μακροπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα. Το ομόλογο από μόνο του δεν προκάλεσε την πτώση της Motorola, αλλά η απόφαση να εκδοθεί έμοιαζε με σύμπτωμα της κλασικής εταιρικής υπεροψίας.

Υπάρχει αγορά

Υπάρχει αγορά για αυτά τα ομόλογα, αλλά δεν είναι τεράστια. Έχουν νόημα μόνο για θεσμικούς επενδυτές υψηλού επιπέδου, όπως εταιρείες ασφάλισης ζωής και συνταξιοδοτικά ταμεία που έχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να καλύψουν. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, φαίνεται ότι η αγορά είναι περισσότερο από πρόθυμη να παραχωρήσει κάποια πίστωση στην Alphabet. Και με κάποια πίστωση, εννοείται μια τεράστια ποσότητα: η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 32 δισεκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από 24 ώρες, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο ανέφερε πρώτο την έκδοση του 100ετούς ομολόγου.

Η Alphabet πούλησε ομόλογα σε βρετανικές λίρες και ελβετικά φράγκα την Τρίτη, μετά από πώληση ομολόγων αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ την προηγούμενη μέρα. Τα 100ετή ομόλογα «υπερκαλύφθηκαν» σχεδόν 10 φορές, πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση των επενδυτών ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά. Έτσι, ενώ τα 100ετή ομόλογα είναι μια ασυνήθιστη προσφορά με κάποια δυσοίωνα ιστορικά προηγούμενα (ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας), υπάρχει σαφώς κάποια ζήτηση για αυτά.

«Μπορώ να καταλάβω γιατί η αγορά είναι πρόθυμη να τους δανείσει χρήματα», είπε ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers. «Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τα ομόλογα, επειδή, ως επί το πλείστον, αυτές οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δεν έχουν μεγάλο χρέος, έχουν μεγάλη κερδοφορία και διαθέτουν μεγάλες ταμειακές ροές». Η Google, ειδικότερα, διαθέτει ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν υπέρ της, πρόσθεσε ο Σόσνικ.

Και το πιο σημαντικό: η εταιρεία έχει ουσιαστικά καταστεί μονοπώλιο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση, μετά από δικαστική απόφαση που εκδόθηκε πέρυσι και η οποία ανέφερε ότι, παρόλο που η Google παραβίαζε τους αντιμονοπωλιακούς νόμους, δεν θα χρειαζόταν να αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό της μοντέλο. «Αν πρόκειται να δανείσεις χρήματα σε κάποιον για 100 χρόνια, ένα αποδεδειγμένο μονοπώλιο δεν είναι πιθανώς κακή επιλογή», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης

Αναγνώριση προσώπου εισάγει το Discord για την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών

Google Street View: Ο «Μεγάλος Αδελφός» στους ελληνικούς δρόμους – Πώς να «εξαφανίσετε» το σπίτι σας από τον χάρτη

Ζωντανά drones στον ουρανό: Πώς η Ρωσία μετατρέπει περιστέρια σε όπλα τεχνολογίας (Videos)