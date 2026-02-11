Η “δεύτερη ευκαιρία” των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

Σε μια κρίσιμη καμπή για το ασφαλιστικό σύστημα, η τάση της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση μετατρέπεται από λύση ανάγκης σε δομικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι αποχωρήσεις συνταξιούχων από την εργασία αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40.000 μέχρι το τέλος του 2026, με την πλειονότητα αυτών να διεκδικεί άμεσα την προσαύξηση της σύνταξής του.

Το Κύμα των 30.000 Αιτήσεων και ο Επανυπολογισμός

Ο ΕΦΚΑ προετοιμάζεται για ένα πρωτοφανές κύμα αιτήσεων, καθώς τουλάχιστον 30.000 συνταξιούχοι από το συνολικό πλήθος των αποχωρούντων είναι δηλωμένοι ως απασχολούμενοι ήδη από το 2016. Αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων, έχοντας συμπληρώσει μια δεκαετία συνεχούς εργασίας παράλληλα με τη σύνταξη, πρόκειται να υποβάλει αιτήσεις για επανυπολογισμό, προσβλέποντας σε σημαντική ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Για κάθε έτος απασχόλησης, η προσαύξηση υπολογίζεται με συντελεστή 0,77% επί των αποδοχών. Για έναν συνταξιούχο που εργάζεται σταθερά από το 2016, η μόνιμη αύξηση στη σύνταξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς αφορά εισφορές δέκα ετών που μέχρι πρότινος παρέμεναν “ανενεργές”.

Η Ακτινογραφία των Νέων Συνταξιούχων

Κάθε χρόνο, ο ΕΦΚΑ εκδίδει περίπου 190.000 έως 210.000 νέες κύριες συντάξεις. Ωστόσο, η έξοδος από τον εργασιακό στίβο δεν σημαίνει πλέον και οριστική απόσυρση.

Σήμερα, οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν εκτοξευθεί συνολικά στους 255.000, αριθμός επταπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, ενώ το 13-15% των νέων συνταξιούχων επιλέγει να παραμείνει στην εργασία αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση.

Η Σκληρή Πραγματικότητα: Γιατί Συνεχίζουν;

Παρά τα κίνητρα του νόμου, η κινητήριος δύναμη παραμένει η οικονομική πίεση. Σύμφωνα με έρευνες (Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ), η πλειοψηφία των Ελλήνων συνταξιούχων οδηγείται στην αγορά εργασίας για να καλύψει το κενό αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Με τη μέση νέα σύνταξη γήρατος του ιδιωτικού τομέα να κινείται κοντά στα 860€, πολλοί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ενέργειας και διατροφής. Η εργασία δεν αποτελεί επιλογή “καριέρας”, αλλά αναγκαίο συμπλήρωμα για την κάλυψη βασικών υποχρεώσεων, καθιστώντας τον επανυπολογισμό της σύνταξης το 2026 μια ζωτικής σημασίας οικονομική ανάσα.

