search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 09:15
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

11.02.2026 06:40

Η “δεύτερη ευκαιρία” των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

11.02.2026 06:40
syntaxiouxoi_new

Σε μια κρίσιμη καμπή για το ασφαλιστικό σύστημα, η τάση της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση μετατρέπεται από λύση ανάγκης σε δομικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι αποχωρήσεις συνταξιούχων από την εργασία αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40.000 μέχρι το τέλος του 2026, με την πλειονότητα αυτών να διεκδικεί άμεσα την προσαύξηση της σύνταξής του.

Το Κύμα των 30.000 Αιτήσεων και ο Επανυπολογισμός

Ο ΕΦΚΑ προετοιμάζεται για ένα πρωτοφανές κύμα αιτήσεων, καθώς τουλάχιστον 30.000 συνταξιούχοι από το συνολικό πλήθος των αποχωρούντων είναι δηλωμένοι ως απασχολούμενοι ήδη από το 2016. Αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων, έχοντας συμπληρώσει μια δεκαετία συνεχούς εργασίας παράλληλα με τη σύνταξη, πρόκειται να υποβάλει αιτήσεις για επανυπολογισμό, προσβλέποντας σε σημαντική ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Για κάθε έτος απασχόλησης, η προσαύξηση υπολογίζεται με συντελεστή 0,77% επί των αποδοχών. Για έναν συνταξιούχο που εργάζεται σταθερά από το 2016, η μόνιμη αύξηση στη σύνταξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς αφορά εισφορές δέκα ετών που μέχρι πρότινος παρέμεναν “ανενεργές”.

Η Ακτινογραφία των Νέων Συνταξιούχων

Κάθε χρόνο, ο ΕΦΚΑ εκδίδει περίπου 190.000 έως 210.000 νέες κύριες συντάξεις. Ωστόσο, η έξοδος από τον εργασιακό στίβο δεν σημαίνει πλέον και οριστική απόσυρση.

Σήμερα, οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν εκτοξευθεί συνολικά στους 255.000, αριθμός επταπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, ενώ το 13-15% των νέων συνταξιούχων επιλέγει να παραμείνει στην εργασία αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση.

Η Σκληρή Πραγματικότητα: Γιατί Συνεχίζουν;

Παρά τα κίνητρα του νόμου, η κινητήριος δύναμη παραμένει η οικονομική πίεση. Σύμφωνα με έρευνες (Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ), η πλειοψηφία των Ελλήνων συνταξιούχων οδηγείται στην αγορά εργασίας για να καλύψει το κενό αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Με τη μέση νέα σύνταξη γήρατος του ιδιωτικού τομέα να κινείται κοντά στα 860€, πολλοί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ενέργειας και διατροφής. Η εργασία δεν αποτελεί επιλογή “καριέρας”, αλλά αναγκαίο συμπλήρωμα για την κάλυψη βασικών υποχρεώσεων, καθιστώντας τον επανυπολογισμό της σύνταξης το 2026 μια ζωτικής σημασίας οικονομική ανάσα.

Διαβάστε επίσης:

«Αλμυρή» η φετινή Τσικνοπέμπτη – Ράλι ανόδου έως και 34% στα κρέατα

Μπλοκάκι και φόρος: Πότε αντιμετωπίζεται ως μισθός και πότε οδηγεί στο τεκμαρτό σύστημα

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ποιοι θα πληρωθούν νωρίτερα λόγω Καθαράς Δευτέρας – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τι να προσέχουμε στην προετοιμασία του κρέατος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

robot new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

charis-romas-new
LIFESTYLE

Χάρης Ρώμας: «Επιμένω στην αντρική μου ταυτότητα, μου αρέσει που είμαι άντρας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Πέντε κόμματα για τη 2η θέση - Δεν εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

tourkos lavi xaimlix – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 09:14
kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τι να προσέχουμε στην προετοιμασία του κρέατος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

robot new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

1 / 3